പനാജി: ലൈംഗികാരോപണം ഉന്നയിച്ച് കോൺഗ്രസ് വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ ഗോവ നഗരവികസന മന്ത്രിയും ബിജെപി നേതാവുമായ മിലിന്ദ് നായിക് രാജിവെച്ചു. കൃത്യവും നീതിയുക്തവുമായ അന്വേഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് രാജിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

ഗോവയിലെ മന്ത്രിക്കെതിരെ ലൈംഗികാരോപണവുമായി സംസ്ഥാന കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ ഗിരീഷ് ചോദങ്കറാണ് നേരത്തെ രംഗത്തെത്തിയത്. എന്നാൽ പേരു വിവരങ്ങൾ അന്ന്‌ അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. ഒരു സംസ്ഥാന മന്ത്രി ലൈംഗിക ആരോപണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രമോദ് സാവന്തിന് ഇക്കാര്യം അറിയാമെന്നും അദ്ദേഹം തെളിവ് നശിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നുമായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ ആരോപണം. ആരോപണത്തിന് പിന്നാലെ തന്നെ ചില ചിത്രങ്ങളും വാട്സാപ്പ് ചാറ്റുകളും കോൺഗ്രസ് പുറത്തു വിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഗോവ മന്ത്രിയും ബിജെപി നേതാവുമായ മിലിന്ദ് നായിക്കിന്റെ രാജി.

ആരോപണവിധേയനായ മന്ത്രിക്കെതിരെ 15 ദിവസത്തിനകം നടപടിയെടുത്തില്ലെങ്കില്‍ ഡിസംബര്‍ 19-ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സംസ്ഥാനം സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി തങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളം ചാറ്റുകളുമടക്കമുള്ള തെളിവുകള്‍ പാര്‍ട്ടി പുറത്തുവിടുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു.

Despite giving CM Sawant 15 days time to act against the minister, he failed.

Here is the proof of Milind Naik's direct involvement in sexually exploiting the victim (identity not revealed).



This perverted @BJP4Goa Govt along with its ministers/MLAs must be kicked out. pic.twitter.com/0MjAolfli4