പനാജി:കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ അവസാനിക്കുന്ന മെയ് 17ന്‌ശേഷം വിനോദസഞ്ചാരം ആരംഭിക്കാന്‍ ഗോവ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി പ്രമോദ് സാവന്ത്.

മെയ് 17-ന് ശേഷം ഞങ്ങള്‍ വിനോദസഞ്ചാരികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യും, അതിനുശേഷം കേന്ദ്രം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന കേന്ദ്ര മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കില്‍.ഞങ്ങള്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഗോവ കൊറോണ വൈറസ് രഹിതമാണ്, അതൊരു നല്ല പോസിറ്റീവ് കാര്യമാണ്.' സാവന്ത് പറഞ്ഞു.

വിനോദസഞ്ചാരമേഖല മന്ദഗതിയിലാണ്. കൊറോണ വൈറസ് രഹിതമാണ് ഗോവയെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതോടെ, ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നീക്കിയാല്‍ വിനോദസഞ്ചാരികളെ ഗോവയിലേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് 19 വ്യാപനം ഏറ്റവും മോശമായി ബാധിച്ച വിനോദസഞ്ചാരമേഖലയുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിനായി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ ധനസഹായം ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. മറ്റെല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനോട് സാമ്പത്തിക പാക്കേജുകള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങള്‍ക്കും കേന്ദ്രത്തിന്റെ സഹായം വേണം. ഗോവയുടെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉല്പാദനത്തിന്റെ 30 ശതമാനവും ടൂറിസമാണ്. ടൂറിസം സീസണില്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഗോവ സന്ദര്‍ശിച്ചത് ഏഴുദശലക്ഷത്തിലധികം സഞ്ചാരികളാണ്.

ഒരു കേസുപോലും നിലവിലില്ലെങ്കിലും ഗ്രീന്‍സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ ഗോവയുടെ അതിര്‍ത്തികള്‍ തുറന്നിട്ടില്ല. കോവിഡ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കര്‍ണാടകയിലെ ബെല്‍ഗവി ജില്ലയുമായി അതിര്‍ത്തി പങ്കിടുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഗോവ. അതിനാല്‍ തന്നെ സംസ്ഥാന അതിര്‍ത്തിയില്‍ ജാഗ്രതപാലിക്കുകയാണ്.

ഞങ്ങളുടെ അതിര്‍ത്തി നിരീക്ഷണം ശക്തമാണ്. പോലീസ് സേന, പാര മെഡിക്കല്‍ ടീമുകള്‍, ഡസറ്റഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ എന്നിവര്‍ 24x7 ഡ്യൂട്ടിയിലാണ്. അയല്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വരികയാണെങ്കില്‍ ആ സ്ഥലത്തുവെച്ച് അവരെ പരിശോധിക്കും. അവരുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് നെഗറ്റീവാണെങ്കില്‍ മാത്രമേ അവരെ പ്രവേശിക്കാന്‍ അനുവദിക്കൂ. സാവന്ത് അറിയിച്ചു.

Content highlights: Goa hopes to revive tourism after May 17: CM