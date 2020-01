ന്യൂഡല്‍ഹി: രാഷ്ട്രീയ കണക്കുകള്‍ തീര്‍ക്കാന്‍ കോടതിയെ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ.ബോബ്‌ഡെ. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ബിജെപി നല്‍കിയ പൊതുതാത്പര്യ ഹര്‍ജിയില്‍ വാദം കേള്‍ക്കുന്നതിനിടെയാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ പരാമര്‍ശം. ബിജെപിയുടെയും പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ സര്‍ക്കാരിന്റേയും അഭിഭാഷകരോടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്.

ബിജെപിക്കായി ഗൗരവ് ഭാട്ടിയയും പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ സര്‍ക്കാരിനായി കപില്‍ സിബലുമാണ് കോടതിയില്‍ ഹാജാരായിരുന്നത്. ബിജെപി വാക്താവ് ഗൗരവ് ബന്‍സാലാണ് ബംഗാളിലെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പൊതുതാത്പര്യ ഹര്‍ജി നല്‍കിയത്. ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയെ പൊതുതാത്പര്യ ഹര്‍ജി സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ അനുവദിക്കണോ എന്നത് കോടതി നിര്‍ബന്ധമായും പരിശോധക്കണമെന്ന് ഇതിനെ എതിര്‍ത്തുകൊണ്ട്‌ കപില്‍ സിബല്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

'രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങള്‍ക്കും കണക്കുകള്‍ തീര്‍ക്കുന്നതിനും കോടതിയെ ഒരു വേദിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങള്‍ക്കറിയാം.'ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇതിന് മറുപടി നല്‍കി.

കോടതിയില്‍ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്താവനകള്‍ നടത്തിയതിന് ഇരുപക്ഷത്തേയും അഭിഭാഷകരായ കപില്‍ സിബലിനേയും ഗൗരവ് ഭാട്ടിയയേയും കോടതി ശകാരിച്ചു. നിങ്ങള്‍ക്ക് രാഷ്ട്രീയ കണക്കുകള്‍ പറഞ്ഞ് തീര്‍ക്കാന്‍ ഒരു ടിവി ചാനലില്‍ പോയി ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിനേക്കാള്‍ നല്ലതെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ.ബോബ്‌ഡെ പറഞ്ഞു.

സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊല്ലപ്പെട്ട ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകനായ ദുലാല്‍ കുമാറിന്റെ കുടുംബം സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജിയില്‍ നാലാഴ്ച്ചക്കകം മറുപടി നല്‍കണമെന്ന് കോടതി ബംഗാള്‍ സര്‍ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

