ന്യൂഡല്‍ഹി: കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്കെതിരെ പ്രത്യാക്രമണവുമായി ധനമന്ത്രി നിര്‍മലാ സീതാരാമന്‍. ദയവായി കുടിയേറ്റക്കാരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിന് പ്രതിപക്ഷം സര്‍ക്കാരിനൊപ്പം നിന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്നും നിര്‍മല അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു.

'ഞാന്‍ വളരെ വിനയത്തോടെയും കൈകള്‍ കൂപ്പിയും പ്രതിപക്ഷത്തോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു, ഈ ഘട്ടത്തില്‍ നാമെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേര്‍ന്ന് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ സഹായിക്കണം' മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കുടിയേറ്റക്കാരെ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക ട്രെയിനുകള്‍ ഒരുക്കി കേന്ദ്രം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളുമായി കൈകോര്‍ത്തെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

'ലക്ഷണകണക്കിന് കുടിയേറ്റത്തൊഴിലാളികളെ അവരുടെ ജന്മദേശങ്ങളിലെത്തിക്കുകയും അവര്‍ക്ക് ഭക്ഷണവും അവശ്യവസ്തുക്കളും ലഭിക്കുന്നുവെന്ന്‌ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ടും പലരും ഇപ്പോഴും റോഡുകളിലാണ്. വീടുകളിലേക്ക് അവര്‍ക്ക് നടക്കുന്ന കാഴ്ച വേദനാജനകമാണ്' നിര്‍മല സീതാരാമന്‍ സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് വിശദീകരിച്ചുക്കൊണ്ടുള്ള പത്രസമ്മേളനത്തിനിടെ പറഞ്ഞു.

കോണ്‍ഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ എന്തുക്കൊണ്ടാണ് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് കൂടുതലായി ഒന്നും ചെയ്യാത്തതെന്നും അവര്‍ ചോദിച്ചു. നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ കഴിയുന്ന ഇടങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ ട്രെയിന്‍ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ചെയ്യുക, അവരെ സഹായിക്കുക. കേന്ദ്രത്തോട് കൂടുതല്‍ ട്രെയിനുകള്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യണമെന്ന് മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുമായി സംസാരിച്ചതിനേയും അവര്‍ വിമര്‍ശിച്ചു. ഈ ചൂടില്‍ റോഡുകളില്‍ നടക്കുമ്പോള്‍ അവര്‍ക്കൊപ്പം ഇരിക്കുകയോ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലക്ഷ്യവും നിറവേറ്റില്ല. പകരം അവര്‍ക്കൊപ്പം നടന്ന് അവരുടെ ബാഗുകളെങ്കിലും ചുമക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

'അവരുടെ അരികിലിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ നല്ലത് അതാണ്. ഞാന്‍ സോണിയ ഗാന്ധിയോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു, നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ സംസാരിക്കാം. നമ്മുടെ കുടിയേറ്റക്കാരുമായി ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പെരുമാറാം' നിര്‍മല പറഞ്ഞു.

