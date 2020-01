ബെംഗളൂരു: 146 യാത്രക്കാരുമായി പറന്ന ഗോ എയര്‍ എ-320 നിയോ വിമാനം ലാന്‍ഡിങ്ങിനിടെ അപകടത്തില്‍നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്. കഴിഞ്ഞ നവംബര്‍ 11നാണ് സംഭവം. നാഗ്പൂരില്‍ നിന്ന് ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടതായിരുന്നു വിമാനം. ബെംഗളൂരു വിമാനത്താവളത്തില്‍ റണ്‍വേയ്ക്ക് കഷ്ടിച്ച് അമ്പതടി മുകളില്‍വെച്ച് പൈലറ്റിനും സഹപൈലറ്റിനും മൂടല്‍മഞ്ഞുമൂലം കാഴ്ച അവ്യക്തമായി.

ഇത്തരത്തില്‍, സുരക്ഷിതമായ ലാന്‍ഡിങ്ങ് സാധ്യമല്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ അവിടെ ലാന്‍ഡ് ചെയ്യാതെ വേറെ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പോവുകയോ രണ്ടാമതും സുരക്ഷിതമായ ലാന്‍ഡിങ്ങിന് ശ്രമിക്കുകയോ ആണ് സാധാരണ ശ്രമിക്കാറ്‌.

എന്നാല്‍ ഗോ എയര്‍ ജി8-811 വിമാനത്തിലെ പൈലറ്റും സഹപൈലറ്റും അവ്യക്തമായ റണ്‍വേയില്‍ തന്നെ വിമാനം ഇറക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാല്‍ പൈലറ്റുമാരുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകള്‍ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് റണ്‍വേയുടെ ഇടതുവശത്തുള്ള പുല്‍ത്തകിടിയിലേക്കാണ് വിമാനം നിലംതൊട്ടത്‌. ഇത്തരത്തിലുള്ള ലാന്‍ഡിങ്ങുകള്‍ വിമാനം പൂര്‍ണമായി തകരുന്നതിനു വരെ കാരണമാകാറുണ്ട്.

അബദ്ധം മനസ്സിലാക്കിയ പൈലറ്റുമാര്‍ ലാന്‍ഡിങ്ങിനുള്ള ശ്രമം ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ബെംഗളൂരു എയര്‍ ട്രാഫിക് കണ്‍ട്രോളില്‍നിന്ന് ലഭിച്ച നിര്‍ദേശപ്രകാരം ഹൈദരാബാദ് വിമാനത്താവളത്തിലാണ് ഗോ എയര്‍ ജി8-811 ഇറങ്ങിയത്.

സംഭവം ഗൗരവമേറിയതാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ, ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറല്‍ ഓഫ് സിവില്‍ ഏവിയേഷന്‍ (ഡി.ജി.സി.എ.) രണ്ടു പൈലറ്റുമാരെയും സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. രണ്ട് പൈലറ്റുമാരും തങ്ങളുടെ തെറ്റ് അംഗീകരിച്ചതായി ഡി.ജി.സി.എ. വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു. വിമാനം പറത്തുന്നതില്‍നിന്ന് പ്രധാനപൈലറ്റിനെ ആറുമാസത്തേക്കും സഹപൈലറ്റിനെ മൂന്നുമാസത്തേക്കുമാണ് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

