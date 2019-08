ന്യൂഡല്‍ഹി: രാഹുല്‍ഗാന്ധിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും സഞ്ചരിച്ച വിമാനത്തിന്റെ ലാന്‍ഡിങ് വൈകിയത് യാത്രക്കാരെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തി. ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ഡല്‍ഹിയിലെത്തിയ ഗോ എയര്‍ ജി8-149 വിമാനമാണ് ലാന്‍ഡിങ് വൈകിപ്പിച്ച് ആകാശത്ത് വട്ടമിട്ടുപറന്നത്.

ശനിയാഴ്ച ശ്രീനഗറിലേക്ക് പോയ രാഹുല്‍ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിപക്ഷ സംഘത്തെ അവിടെനിന്ന് മടക്കി അയച്ചിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് അദ്ദേഹവും മറ്റു നേതാക്കളായ ഗുലാം നബി ആസാദ്, മനോജ് ഝാ, സീതാറാം യെച്ചൂരി, ഡി. രാജ തുടങ്ങിയവര്‍ ഗോ എയര്‍ വിമാനത്തില്‍ ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കള്‍ക്ക് പുറമേ നൂറിലധികം മറ്റു യാത്രക്കാരും വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.

ഡല്‍ഹിയില്‍ ലാന്‍ഡിങിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് പൈലറ്റ് പെട്ടെന്ന് ലാന്‍ഡിങ് വൈകുമെന്ന അറിയിപ്പ് നല്‍കിയത്. ഇതോടെ യാത്രക്കാര്‍ അല്പം പരിഭ്രാന്തരായെങ്കിലും തൊട്ടുപിന്നാലെതന്നെ പൈലറ്റ് വിശദമായ വിവരണവും നല്‍കി. റണ്‍വേ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാലാണ് ലാന്‍ഡിങ് വൈകുന്നതെന്നും വിമാനം ആകാശത്തുവട്ടമിട്ടു പറക്കാന്‍ പോകുകയാണെന്നും ഏതാനും നിമിഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ ലാന്‍ഡ് ചെയ്യുമെന്നുമായിരുന്നു പൈലറ്റിന്റെ വിശദീകരണം. യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടതില്‍ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതായും മറ്റു പ്രശ്‌നങ്ങളില്ലെന്നും പൈലറ്റ് പറഞ്ഞു. ഇതോടെയാണ് യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ആശ്വാസമായത്.

ഒരു വിമാനത്തില്‍ പക്ഷിയിടിച്ചെന്ന സംശയത്തെതുടര്‍ന്ന് ഡല്‍ഹി എയര്‍ ട്രാഫിക് കണ്‍ട്രോളാണ് ലാന്‍ഡിങ് വൈകിപ്പിക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയതെന്ന് ഗോ എയര്‍ വക്താവ് പ്രതികരിച്ചു.

Content Highlights: Go Air Flight Carrying Rahul Gandhi Does "Go-Around" Just Before Landing in Delhi Airport