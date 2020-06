ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് 19 ചികിത്സയ്ക്കായി ആന്റിവൈറല്‍ മരുന്ന് ഇറക്കി ഗ്ലെന്‍മാര്‍ക്ക് ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍സ്. ഫാബിഫ്‌ളു എന്ന ബ്രാന്‍ഡ് നെയിമിലുള്ള ആന്റിവൈറല്‍ ഡ്രഗ് ഫവിപിരവിര്‍ ആണ് ഗ്ലെന്‍മാര്‍ക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മൈല്‍ഡ്-മോഡറേറ്റ് കോവിഡ് രോഗികളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായാണ് ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുക.

ഇന്ത്യന്‍ ഡ്രഗ് കണ്‍ട്രോളര്‍ ജനറലില്‍ നിന്ന് മരുന്ന് ഉല്പാദനം, വിതരണം എന്നിവ നടത്താനുള്ള അനുമതി ഗ്ലെന്‍മാര്‍ക്കിന് ലഭിച്ചു. ഒരു ടാബ്ലെറ്റിന് 103 രൂപയാണ് വില. 200എംജി ഡോസേജിലുള്ള 34 ടാബ്‌ലെറ്റുകള്‍ അടങ്ങിയതാണ് ഒരു സ്ട്രിപ്പ്. ഇതിന് ഏകദേശം 3500 രൂപ വിലവരും. കോവിഡ് 19 ചികിത്സയ്ക്കായി ഇന്ത്യയില്‍ അംഗീകാരം ലഭിച്ച ആദ്യ ഓറല്‍ ഫവിപിരവര്‍ ആണ് ഫാബിഫ്‌ളു.

ആദ്യദിനം 1800 എംജി ഡോസേജില്‍ രണ്ടുനേരം ടാബ്‌ലെറ്റ് കഴിക്കണം. തുടര്‍ന്നുള്ള പതിനാല് ദിവസങ്ങള്‍ 800 എംജി വീതം രണ്ടുനേരം കഴിക്കണം. പ്രമേഹം, ഹൃദ്രോഗം എന്നിവയുള്ളവര്‍ക്കും ഇത് കഴിക്കാം. നാലുദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ വൈറസ് ബാധ കുറയ്ക്കാന്‍ സാധിക്കും ഒപ്പം വളരെ വേഗത്തില്‍ തന്നെ രോഗമുക്തിയും നേടാം.

രാജ്യത്തെമ്പാടുമുള്ളവര്‍ക്ക് എത്രയും വേഗത്തില്‍ മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സര്‍ക്കാരുമായും മെഡിക്കല്‍ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായും ഗ്ലെന്‍മാര്‍ക്ക് ചേര്‍ന്നുപ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് കമ്പനി ചെയര്‍മാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ ഗ്ലെന്‍ സല്‍ദാന പറഞ്ഞു.

