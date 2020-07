ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യം വിട്ടുപോകാന്‍ അവസരം ലഭിച്ചാലും അതിന് തയ്യാറാകാതെ ഇവിടെതന്നെ തുടരാന്‍ ഇന്ത്യയിലെ 94 ശതമാനം പേരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് സര്‍വെ ഫലം. സീവോട്ടറും ഡല്‍ഹി ആസ്ഥാനമായ ജെന്‍ഡര്‍ മെയിന്‍സ്ട്രീമിങ് റിസര്‍ച്ച് അസോസിയേഷനും (ജിഎംആര്‍എ) രാജ്യവ്യാപകമായി നടത്തിയ സര്‍വെയിലാണ് കണ്ടെത്തല്‍. സര്‍വെയില്‍ പങ്കെടുത്ത ആറ് ശതമാനം പേര്‍ മാത്രമാണ് അവസരം ലഭിച്ചാല്‍ രാജ്യംവിട്ടുപോകാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതെന്ന് ഐഎഎന്‍എസ് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു.

സര്‍വെയില്‍ പങ്കെടുത്ത 84.3 ശതമാനം പേരും രാജ്യം വിട്ടുപോകാന്‍ യാതൊരു ആഗ്രഹവുമില്ലെന്ന തരത്തില്‍ പ്രതികരിച്ചു. 0.3 ശതമാനംപേര്‍ സാഹചര്യത്തിന് അനുസരിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. 9.3 ശതമാനംപേര്‍ അതേക്കുറിച്ച് ഇപ്പോള്‍ പറയാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് പ്രതികരിച്ചു. 6.1 ശതമാനം പേര്‍ മാത്രമാണ് അവസരം ലഭിച്ചാല്‍ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോകാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന തരത്തില്‍ പ്രതികരിച്ചതെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

25 വയസില്‍ താഴെ പ്രായമുള്ളവരില്‍ 6.2 ശതമാനം പേരാണ് രാജ്യംവിട്ടുപോകാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത്. 25 നും 45 നും ഇടെ പ്രായമുള്ളവരില്‍ 4.2 ശതമാനംപേരും, 60 വയസിന് മുകളില്‍ പ്രായമുള്ളവരില്‍ 9.7 ശതമാനംപേരും അവസരം ലഭിച്ചാല്‍ രാജ്യംവിടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. ഉയര്‍ന്ന വരുമാനമുള്ളവരില്‍ 3.3 ശതമാനം പേര്‍ക്ക് മാത്രമാണ് രാജ്യംവിടാന്‍ ആഗ്രഹം. എന്നാല്‍ താഴ്ന്ന വരുമാനക്കാരില്‍ 8.9 ശതമാനംപേര്‍ക്ക് രാജ്യം വിടണമെന്നുണ്ട്.

ഗ്രാമിണ മേഖലയിലുള്ള 0.7 ശതമാനം പേര്‍ക്ക് മാത്രമാണ് രാജ്യം വിടണമെന്ന ആഗ്രഹം. നഗരങ്ങളില്‍ പാര്‍ക്കുന്ന 8.4 ശതമാനത്തിന് രാജ്യംവിടണമെന്നുണ്ട്. സര്‍വെയില്‍ പങ്കെടുത്ത തെക്കേ ഇന്ത്യക്കാരാണ് വിദേശത്തേക്ക് കുടിയേറണമെന്ന ആവശ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചവരില്‍ (13.6 ശതമാനം) അധികവും. ഉത്തരേന്ത്യയിലെ നാല് ശതമാനം പേരും, കിഴക്കന്‍ മേഖലയിലെ 4.1 ശതമാനം പേരും പടിഞ്ഞാറന്‍ മേഖലയിലെ 3.7 ശതമാനം പേരും മാത്രമാണ് രാജ്യംവിടാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത്.

