ന്യൂഡല്‍ഹി: സമൂഹ മാധ്യമങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുന്നുവെന്ന പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ട്വീറ്റിന് പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ഗാന്ധി രംഗത്തെത്തി. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളല്ല, വിദ്വേഷമാണ് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതെന്ന് രാഹുല്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Give up hatred, not social media accounts. pic.twitter.com/HDymHw2VrB

ത്രിപുര മുഖ്യമന്ത്രിയും ബിജെപി നേതാവുമായ ബിപ്ലബ് ദേവ് ഉടന്‍തന്നെ രാഹുലിന് മറുപടി നല്‍കി. സോണിയ ഗാന്ധിക്ക് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്തതിന്റെ കാരണം അതാണെന്ന് ബിപ്ലബ് ദേവ് പരിഹസിച്ചു.

So that's the reason Sonia Gandhi doesn't have any Social Media account? https://t.co/6cRXIBnOG9