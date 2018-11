ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണം നടന്ന് പത്ത് വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും മുഖ്യ ആസൂത്രകര്‍ പാകിസ്താനില്‍ സ്വതന്ത്രമായി വിഹരിക്കുന്നതിനെതിരെ ശക്തമായ ഭാഷയില്‍ പ്രതികരിച്ച് ഇന്ത്യ വീണ്ടും. കുറ്റവാളികളെ നീതിക്ക് മുന്നിലെത്തിക്കാന്‍ വേണ്ടത്ര ആത്മാര്‍ഥത പാകിസ്താന്‍ കാണിച്ചില്ലെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം കുറ്റപ്പെടുത്തി. രാജ്യത്തെ വിറപ്പിച്ച 58 മണിക്കൂര്‍ നീണ്ട ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ 166 നിരപരാധികളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

പിടിക്കപ്പെടില്ലെന്ന ഉറപ്പിന്മേലാണ് മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ ആസൂത്രകര്‍ പാകിസ്താനിലെ നിരത്തുകളിലൂടെ സൈ്വര്യവിഹാരം നടത്തുന്നത്. ആക്രമണം ആസൂത്രണം ചെയ്തതും നടപ്പാക്കിയതും പാകിസ്താനില്‍ നിന്നായിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തില്‍ ഇരട്ടത്താപ്പ് ഒഴിവാക്കണമെന്നും ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ ആസൂത്രകരെ നീതിക്ക് മുന്നില്‍ കൊണ്ടുവരണമെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ മുഖ്യസൂത്രധാരനെന്ന് കരുതുന്ന ജമാ അദ് ഉദ്ദവ തലവന്‍ ഹാഫിസ് സയിദ് പാകിസ്താനില്‍ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിനെതിരെ ഇന്ത്യയും അമേരിക്ക ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളും നിരവധി തവണ ശക്തമായി അപലപിച്ചിരുന്നു. ആക്രമണം നടന്നതുമുതല്‍ വീട്ടുതടങ്കലില്‍ പാര്‍പ്പിച്ചിരുന്ന ഹാഫിസ് സയിദിനെ 2009ലാണ് പാകിസ്താന്‍ മോചിപ്പിച്ചത്. പിന്നീട് അയാള്‍ പാക് രാഷ്ട്രീയത്തിലും സജീവമായി.

മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിന് കാരണമായ ലഷ്‌കര്‍ ഇ തോയ്ബക്കും അനുബന്ധ ഭീകര സംഘടനകള്‍ക്കുമെതിരെ രക്ഷാസമിതിയുടെ നിര്‍ദേശപ്രകാരമുള്ള ഉപരോധങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പാകിസ്താനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ നിലപാടിനെ ഇന്ത്യ സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പാകിസ്താനിലെ കറാച്ചിയില്‍ നിന്നും കടല്‍മാര്‍ഗം പുറപ്പെട്ട പത്ത് ഭീകരരാണ് സി.എസ്.ടി റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനും താജ് ഹോട്ടലും ഒബ്‌റോയ് ട്രൈഡന്റ് ഹോട്ടലും അടക്കമുള്ള മുംബൈ നഗരത്തിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഭീകര സംഘടനയായ ലഷ്‌കര്‍ ഇ തോയ്ബക്ക് വേണ്ടി ഹഫീസ് സയിദിനൊപ്പം സാക്കിയുര്‍ റഹ്മാന്‍ ലഖ്വിയും ചേര്‍ന്നാണ് ആക്രമണം ആസൂത്രണം ചെയതത്.

പത്തില്‍ ഒമ്പത് ഭീകരരും ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ജീവനോടെ പിടികൂടിയ അജ്മല്‍ കസബിനെ പിന്നീട് തൂക്കിലേറ്റി. ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട 166 പേര്‍ 15 രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ളവരാണ്. കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടും അവര്‍ക്ക് ശിക്ഷ നല്‍കാനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും അട്ടിമറിച്ചത് പാകിസ്താനാണെന്ന് പലതവണ ആരോപണമുയര്‍ന്നിട്ടുള്ളതാണ്.

