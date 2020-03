ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്ക് ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങിയ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ അവര്‍ തൊഴിലെടുക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ സഹായിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രം. തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് സുരക്ഷിതമായ താത്കാലിക വാസകേന്ദ്രങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കണമെന്നും ഭക്ഷണമുള്‍പ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ഉറപ്പക്കണമെന്നുമാവശ്യപ്പെട്ട്‌ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് കത്തയച്ചു.

ലോക്ക് ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് ജോലിയും വരുമാനവും നഷ്ടപ്പെട്ട ദിവസവേതന തൊഴിലാളികള്‍ തങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് വാഹനങ്ങള്‍ ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് കിലോമീറ്ററുകള്‍ കാല്‍നടയായി പോകുന്നത് സംബന്ധിച്ച വാര്‍ത്തകള്‍ വന്നതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഇടപെടല്‍.

ജനങ്ങള്‍ എവിടെയാണോ അവിടെ തന്നെ തുടരുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ലോക്ക് ഡൗണ്‍ നടപ്പിലാക്കിയത്. എന്നാല്‍ ജനങ്ങള്‍ കൂട്ടമായി തിരികെ തങ്ങളുടെ നാടുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് ലോക്ക് ഡൗണിന്റെ ഉദ്ദേശലക്ഷ്യങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതിന് തടസ്സമുണ്ടാക്കുമെന്നതിനാലാണ് തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് വേണ്ടി അതാത് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കി നല്‍കണമെന്ന് കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

അതിനാല്‍ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യമായ പിന്തുണയും ഭക്ഷണവും താമസ സൗകര്യവും ഒരുക്കി നല്‍കണമെന്നാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനൊപ്പം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമുള്ള ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള വിദ്യാര്‍ഥികള്‍, ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകള്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് അവര്‍ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ ലോക്ക് ഡൗണ്‍ സമയം തീരുന്നതുവരെ തുടരാന്‍ സൗകര്യമൊരുക്കണമെന്നും കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് പൊതുവിതരണ സംവിധാനത്തിലൂടെ സൗജന്യ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്യണം. മാത്രമല്ല സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ സഹായത്തോടെ ശുദ്ധജലമുള്‍പ്പെടെയുള്ള സഹായങ്ങളും ലഭ്യമാക്കണമെന്നും അതിലൂടെ ഇവര്‍ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് തടയാനാകുമെന്നും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കത്തില്‍ പറയുന്നു.

Content Highlights: Give shelter to stranded migrants,make them stay put: Centre to states