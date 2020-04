ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്ക്ഡൗണിനെത്തുടര്‍ന്ന് വിമാന ടിക്കറ്റുകള്‍ ക്യാന്‍സല്‍ ചെയ്യുന്ന യാത്രക്കാര്‍ക്ക് മുഴുവന്‍ തുകയും തിരിച്ചുനല്‍കണമെന്ന് വിമാനക്കമ്പനികളോട് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം. ക്യാന്‍സലേഷന്‍ ചാര്‍ജ് ഈടാക്കാന്‍ പാടില്ലെന്നും നിര്‍ദ്ദേശമുണ്ട്.

ആദ്യ ലോക്ക് ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച മാര്‍ച്ച് 25 മുതല്‍ രണ്ടാം ലോക്ക് ഡൗണ്‍ അവസാനിക്കുന്ന മെയ് മൂന്നുവരെ വിമാനടിക്കറ്റുകള്‍ ബുക്കുചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവര്‍ക്കും ക്യാന്‍സലേഷന്‍ ചാര്‍ജ് ഈടാക്കാതെ മുഴുവന്‍ തുകയും തിരിച്ചു നല്‍കണമെന്നാണ് നിര്‍ദേശം.

ആഭ്യന്തര വിമാനക്കമ്പനികള്‍ ലോക്ക് ഡൗണിനെത്തുടര്‍ന്ന് റദ്ദാക്കിയ വിമാനങ്ങളില്‍ ടിക്കറ്റ് ബുക്കുചെയ്തവര്‍ക്ക് പണം തിരികെ നല്‍കേണ്ടതില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചതായും ആ തുക ഉപയോഗിച്ച് ഭാവിയില്‍ യാത്രചെയ്യുന്നതിന് ടിക്കറ്റ് ബുക്കുചെയ്യാന്‍ അവസരം നല്‍കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപക പരാതി ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ഇതേത്തുടര്‍ന്നാണ് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം വിഷയത്തില്‍ ഇടപെട്ടത്.

വ്യോമയാന മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങള്‍ സ്വകാര്യ വിമാനക്കമ്പനി സിഇഒ മാരുമായി വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സ് നടത്തി. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നീട്ടിയതിനെത്തുടര്‍ന്ന് റദ്ദാക്കേണ്ടിവന്ന വിമാനങ്ങളില്‍ ടിക്കറ്റ് ബുക്കുചെയ്തവര്‍ക്ക് പണം തിരികെ നല്‍കുന്ന വിഷയം ചര്‍ച്ച ചെയ്തു.

എയര്‍ ഇന്ത്യ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ വിമാനക്കമ്പനികളും ഏപ്രില്‍ 15 മുതലുള്ള ടിക്കറ്റുകള്‍ ബുക്കുചെയ്യാന്‍ ആദ്യ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാലത്തുതന്നെ അവസരം നല്‍കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍, വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ റദ്ദാക്കേണ്ടി വന്നതോടെ ടിക്കറ്റുകള്‍ റദ്ദാക്കുമെന്നും എന്നാല്‍ തുക തിരികെ നല്‍കുന്നതിനു പകരം 2020 ഡിസംബര്‍ 31 വരെ മറ്റൊരുയാത്ര നടത്താന്‍ യാത്രക്കാര്‍ക്ക് അവസരം നല്‍കുമെന്നും വിസ്താര വിമാനക്കമ്പനി വക്താവ് പറഞ്ഞിരുന്നു. വിമാനക്കൂലിയിലുള്ള വ്യത്യാസം യാത്രക്കാരില്‍നിന്ന് ഈടാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.

അതിനിടെ, മെയ് നാല് മുതല്‍ നിയന്ത്രിതമായി വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് ചില വിമാനക്കമ്പനികള്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. സര്‍ക്കാരിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ക്ക് കാത്തുനില്‍ക്കാതെ ആയിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം. ഇക്കാര്യംകൂടി ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടതോടെയാണ് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങള്‍ വിമാനക്കമ്പനി സിഇഒമാരുമായി സംസാരിച്ചതെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു.

Content Highlights: Give Full Refund on Flight Tickets Cancelled Due to Covid-19 Lockdown: Aviation Ministry to Airlines