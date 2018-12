ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ അഭയകേന്ദ്രങ്ങളില്‍ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ നേരിടുന്നത് ക്രൂരപീഡനമെന്ന് ഡല്‍ഹി വനിതാ കമ്മിഷന്‍. ദ്വാരകയിലെ അഭയകേന്ദ്രത്തില്‍ കമ്മിഷന്‍ അംഗങ്ങള്‍ പരിശോധന നടത്തിയപ്പോഴാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നത്.

കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച അഭയകേന്ദ്രം സന്ദര്‍ശിച്ച വനിതാ കമ്മിഷന്‍ അംഗങ്ങള്‍ ആറുമുതല്‍ 15 വയസുവരെ പ്രായമുള്ള പെണ്‍കുട്ടികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. അവര്‍ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചറിയുകയായിരുന്നു ഉദ്ദേശ്യം. എന്നാല്‍ പെണ്‍കുട്ടികളുടെ പരാതികള്‍ കേട്ട് കമ്മിഷന്‍ അംഗങ്ങള്‍ ഞെട്ടിത്തരിച്ചു.

ദ്വാരകയിലെ അഭയകേന്ദ്രത്തില്‍ ജീവനക്കാരി സ്വകാര്യഭാഗങ്ങളില്‍ മുളകുപൊടി തേച്ച് ഉപദ്രവിക്കുമെന്നായിരുന്നു പെണ്‍കുട്ടികളുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍. ശിക്ഷാരീതിയെന്ന നിലയിലാണ് ഇത്തരത്തില്‍ പീഡിപ്പിക്കുന്നതെന്നും പെണ്‍കുട്ടികള്‍ പറഞ്ഞു. അന്തേവാസികളായ പെണ്‍കുട്ടികളാണ് പാചകവും ശുചീകരണജോലികളും നിര്‍വഹിക്കുന്നതെന്നും കമ്മിഷന്‍ കണ്ടെത്തി. ജീവനക്കാരുടെ അപര്യാപ്തതമൂലം ശുചിമുറികള്‍ വൃത്തിയാക്കുന്നതുപോലും പെണ്‍കുട്ടികളാണ്.

മുറികള്‍ വൃത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കില്‍ വടി കൊണ്ടും സ്‌കെയില്‍ ഉപയോഗിച്ചും കുട്ടികളെ മര്‍ദ്ദിക്കുന്നതായും, അവധിക്കാലത്ത് പോലും കുട്ടികളെ വീടുകളിലേക്ക് വിടുന്നില്ലെന്നും കമ്മിഷന്‍ പരിശോധനയില്‍ തെളിഞ്ഞു. അഭയകേന്ദ്രത്തിലെ സ്ഥിതി അതീവഗുരുതരമായതിനാല്‍ വനിതാ കമ്മിഷന്‍ അധ്യക്ഷയെ കഴിഞ്ഞദിവസം രാത്രിതന്നെ അംഗങ്ങള്‍ വിവരമറിയിച്ചിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് രാത്രി എട്ടുമണിയോടെ ഇവര്‍ അഭയകേന്ദ്രത്തിലെത്തി. സംഭവത്തില്‍ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാനായി ദ്വാരക ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറെ ഇവര്‍ ബന്ധപ്പെട്ടു. ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കം അഭയകേന്ദ്രത്തിലെത്തി പെണ്‍കുട്ടികളില്‍നിന്ന് മൊഴിയെടുത്തു. സംഭവത്തില്‍ അഭയകേന്ദ്രത്തിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്കെതിരേ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തതായും വനിതാ കമ്മിഷന്‍ അറിയിച്ചു. പരിശോധനയും പരാതി കേള്‍ക്കലും കഴിഞ്ഞ് വെള്ളിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെയോടെയാണ് വനിതാ കമ്മിഷന്‍ അംഗങ്ങള്‍ അഭയകേന്ദ്രത്തില്‍നിന്ന് മടങ്ങിയത്.

