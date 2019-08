ഷാജഹാന്‍പുര്‍ (യു.പി): മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ബിജെപി നേതാവുമായ സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണം ഉന്നയിച്ച കോളേജ് വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ കാണാതായെന്ന് പരാതി. യു.പിയിലെ ഷാജഹാന്‍പൂരിലുള്ള എസ്.എസ് ലോ കോളേജ് വിദ്യാര്‍ഥിനിയെയാണ് കാണാതായത്. കോളേജിന്റെ ഡയറക്ടറാണ് സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദ്. അദ്ദേഹം നിരവധി പെണ്‍കുട്ടികളുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണമാണ് വിദ്യാര്‍ഥിനി ഉന്നയിച്ചത്.

ഇതിനു പിന്നാലെ തന്നെയും കുടുംബത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് ചിന്മയാനന്ദ് ഭീഷണി മുഴക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് വിദ്യാര്‍ഥിനി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വിഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. തന്റെ കൈവശമുള്ള തെളിവുകള്‍ അദ്ദേഹത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഭീഷണിയെന്നും അവര്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെയും യു.പി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെയും സഹായം അഭ്യര്‍ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിദ്യാര്‍ഥിനി വീഡിയോ പോസ്റ്റു ചെയ്തത്. ജില്ലാ കളക്ടറും പോലീസും തനിക്കൊപ്പമാണെന്നും ആര്‍ക്കും തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും നേതാവ് ഭീഷണി മുഴക്കിയെന്നും വിദ്യാര്‍ഥിനി ആരോപിച്ചിരുന്നു.

ഓഗസ്റ്റ് 23നാണ് അവര്‍ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 24 മുതല്‍ അവരെ കാണാതായെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു. വിദ്യാര്‍ഥിനിയുടെ പിതാവ് പരാതി നല്‍കിയെങ്കിലും കേസെടുക്കാന്‍ ആദ്യം പോലീസ് തയ്യാറായില്ല. പിന്നീട് ഉത്തര്‍പ്രദേശ് ഡിജിപി ഒപി സിങ് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്. ഫോണ്‍ മിക്കപ്പോഴും ഓഫാക്കി വെക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ബിജെപി നേതാവിന്റെ ഭീഷണിയെപ്പറ്റി മകള്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയതെന്ന് വിദ്യാര്‍ഥിനിയുടെ അമ്മ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

2011 ലും സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദിനെതിരെ പോലീസ് ബലാത്സംഗത്തിനും തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകലിനും കേസെടുത്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ യു.പിയിലെ യോഗി ആദിത്യനാഥ് സര്‍ക്കാര്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം കേസ് പിന്‍വലിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു.

Content Highlights: Girl who accused UP BJP leader of harassing students gone missing