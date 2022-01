ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ മൂന്നാമത്തെ പരമോന്നത സിവിലിയന്‍ ബഹുമതിയായ പത്മഭൂഷണ്‍ ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ തന്റെ ട്വിറ്റര്‍ ബയോയില്‍ മാറ്റം വരുത്തിയെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ നിഷേധിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ഗുലാം നബി ആസാദ്. തനിക്കെതിരേ ചിലര്‍ കുപ്രചരണം നടത്തുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

'ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കാന്‍ ചിലര്‍ കുപ്രചരണങ്ങള്‍ നടത്തുകയാണ്. എന്റെ ട്വിറ്റര്‍ പ്രൊഫൈലില്‍ നിന്ന് ഒന്നും നീക്കം ചെയ്യുകയോ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതു പോലെത്തന്നെയാണ് പ്രൊഫൈല്‍ ഇപ്പോഴുമുള്ളത്.' ഗുലാം നബി ആസാദ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

അതേസമയം ഗുലാം നബി ആസാദിനെ പരോക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ച് മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ജയറാം രമേശ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. പത്മപുരസ്‌കാരം നിരസിച്ചതിലൂടെ ബുദ്ധദേബ് ഭട്ടാചാര്യ ചെയ്തത് ഉചിതമായ കാര്യമാണെന്നായിരുന്നു ജയറാം രമേശിന്റെ ട്വീറ്റ്. ബുദ്ധദേബ് അടിമായാകാനല്ല (ഗുലാം), സ്വതന്ത്രനാവാനാണ് (ആസാദ്) ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു ജയറാം രമേശിന്റെ ട്വീറ്റ്.

ഗുലാം നബി ആസാദിന് ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപിയോടുള്ള അടുപ്പം വര്‍ധിക്കുന്നതായി നേരത്തെ ആരോപണമുയര്‍ന്നിരുന്നു. പാര്‍ട്ടിയില്‍ വലിയ പരിഷ്‌കാരങ്ങളും മുഴുവന്‍ സമയ നേതൃത്വവും ആവശ്യപ്പെട്ട് 2020ല്‍ സോണിയ ഗാന്ധിക്ക് കത്തെഴുതിയ കോണ്‍ഗ്രസിലെ 'ജി-23'യിലെ പ്രമുഖ അംഗമായ ആസാദ് അന്നു മുതല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിലെ നോട്ടപ്പുള്ളി ആയിരുന്നു.

Some mischievous propoganda being circulated by some people to create confusion.



Nothing has been removed or added to my twitter profile.



The profile is as it was earlier.