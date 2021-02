ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയില്‍ നിര്‍മിച്ച ആറ് ലക്ഷം ഡോസ് കോവിഡ് 19 വാക്‌സിന്‍ ഘാനയ്ക്ക് നല്‍കി. സെറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കോവിഷീല്‍ഡ് വാക്‌സിനാണ് ആഫ്രിക്കന്‍ രാജ്യമായ ഘാനയക്ക് നല്‍കിയത്. വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയ്ശങ്കര്‍ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

#Ghana🇬🇭 becomes the first African country to receive #COVID19 vaccines from the COVAX facility. 600,000 Oxford-AstraZeneca doses arrived in Accra this morning. The delivery is the first wave of arrivals to continue in coming days. pic.twitter.com/1R5mVciEpv