ഹൈദരാബാദ്: "ഇനിയൊരു ജന്മമുണ്ടെങ്കില്‍ ഒരു വിയറ്റ്നാം പൗരനായി ജനിക്കാനാണാഗ്രഹം", ജോര്‍ജ് ഫെര്‍ണാണ്ടസ് ഒരിക്കല്‍ പറയുകയുണ്ടായി.

വാജ്‌പേയിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയില്‍ പ്രതിരോധവകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ബെംഗളൂരുവില്‍ കര്‍ണാടക പ്ലാന്റേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്റെ വാര്‍ഷിക സമ്മേളനത്തില്‍ സംസാരിക്കവെയാണ് ജോര്‍ജ് ഫെര്‍ണാണ്ടസ് വിയറ്റ്‌നാംകാരനായി ജനിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത്.

ചിട്ടയുള്ള, ആത്മാര്‍ഥയുള്ള, ദൃഢനിശ്ചയമുള്ളവരാണ് വിയറ്റ്‌നാമിലുള്ളവര്‍. വിയറ്റ്‌നാമിനോട് തനിക്ക്‌ ആരാധനയുണ്ട്. പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായ അവര്‍ മരിക്കാന്‍ വരെ തയ്യാറാണ്, രാജ്യത്തിന്റെ ത്വരിതമായ പുരോഗതിയില്‍ വിയറ്റ്‌നാം ജനതയെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വിയറ്റ്‌നാം സന്ദര്‍ശിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ പ്രതിരോധമന്ത്രിയാണ് താനെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. അമേരിക്ക,ഫ്രാന്‍സ്, ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള യുദ്ധങ്ങളില്‍ ലക്ഷക്കണക്കിന് വിയറ്റ്‌നാം ജനങ്ങള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നും ജോര്‍ജ് ഫെര്‍ണാണ്ടസ് പ്രസംഗത്തില്‍ ഓര്‍മിച്ചു.

വിയറ്റ്‌നാം കടന്നുപോയ പ്രതിസന്ധിഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ട സാഹചര്യം ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ടായിട്ടില്ല. ഒരു രാജ്യം ഏതു രീതിയിലാണ് വൈഷമ്യങ്ങള്‍ അതിജീവിച്ച് പുരോഗതിയിലേക്ക് കുതിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നതിന്റെ ഉത്തമോദാഹരണമാണ് വിയറ്റ്‌നാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ദീര്‍ഘകാലമായി രോഗാതുരനായിരുന്ന, ഇന്ത്യയുടെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആചാര്യന്‍ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ജോര്‍ജ് ഫെര്‍ണാണ്ടസ് ചെവ്വാഴ്ചയാണ് അന്തരിച്ചത്.

