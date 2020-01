ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ചീഫ് ഓഫ്‌ ഡിഫന്‍സ് സ്റ്റാഫായി ജനറല്‍ ബിപിന്‍ റാവത്ത് ചുമതലയേറ്റു. കരസേനാ മേധാവി മനോജ് മുകുന്ദ് നരവണെ, വ്യോമസേനാ മേധാവി രാകേഷ് കുമാര്‍ സിങ് ബഹദുരിയ, നാവികസേനാ മേധാവി കരംബിര്‍ സിങ് തുടങ്ങിയരടക്കം ഉന്നത സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തു. മൂന്ന് സൈനിക വിഭാഗങ്ങളും ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്നും തങ്ങളൊരു ടീമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്നും ചുമതലയേറ്റ ശേഷം ബിപിന്‍ റാവത്ത് പറഞ്ഞു.

വിഭവങ്ങളുടെ മികച്ച വിനിയോഗത്തിലും സംയുക്ത പരിശീലനത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അടുത്തിടെ നടത്തിയ വിവാദ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്താവന സംബന്ധിച്ചും അദ്ദേഹം മറുപടി നല്‍കി. 'തങ്ങള്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണ്. അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന സര്‍ക്കാരിന്റെ നിര്‍ദേശ പ്രകാരം പ്രവര്‍ത്തിക്കും' അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ചുമതലയേല്‍ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഗാര്‍ഡ് ഓഫ് ഓണര്‍ സ്വീകരിച്ചു. ദേശീയ യുദ്ധസ്മാരകത്തില്‍ ആദരാജ്ഞലി അര്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

കരസേനാ മേധാവി പദവിയില്‍ നിന്ന് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ബിപിന്‍ റാവത്ത് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞത്. പ്രതിരോധമന്ത്രിയുടെ മുഖ്യ ഉപദേഷ്ടാവാകും ഇനി സി.ഡി.എസ്. പ്രതിരോധമന്ത്രാലയത്തിനു കീഴില്‍ പുതുതായുണ്ടാക്കിയ സേനാകാര്യവകുപ്പിന്റെ സെക്രട്ടറിയും ഇദ്ദേഹമായിരിക്കും.

കര, നാവിക, വ്യോമസേനാ മേധാവികള്‍ക്ക് തുല്യമായ പദവി തന്നെയാണ് സി.ഡി.എസിനും. 'തുല്യരില്‍ മുമ്പന്‍' എന്നരീതിയിലാവും പ്രവര്‍ത്തനം. സേനാംഗങ്ങള്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കുന്നതുള്‍പ്പെടെ സൈനികനടപടികളില്‍ സി.ഡി.എസിന് അധികാരമില്ല. അതിനുള്ള അധികാരം അതതു സേനാവിഭാഗങ്ങളുടെ തലവന്മാര്‍ക്കുതന്നെയാണ്.

മൂന്നുസേനാമേധാവികളുമുള്‍പ്പെട്ട ചീഫ്‌സ് ഓഫ് ഡിഫന്‍സ്‌ സ്റ്റാഫ് കമ്മിറ്റിയുടെ സ്ഥിരം അധ്യക്ഷനായിരിക്കും ഇദ്ദേഹം. സ്ഥിരം അധ്യക്ഷപദവി ആദ്യമായാണ് നല്‍കുന്നത്. ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉന്നതതല സമിതിയാണ് സി.ഡി.എസിന്റെ ചുമതല നിശ്ചയിച്ചത്.

കര, നാവിക, വ്യോമ സേനകളുടെ ഏകോപനം, സേനകള്‍ക്കായുള്ള തന്ത്രങ്ങള്‍ മെനയല്‍, പ്രതിരോധവകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള സേനാകാര്യവകുപ്പിന്റെ ചുമതല, സേനകളുടെ പരിശീലനം, പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം, ആയുധങ്ങളുടെ സംഭരണം, സൈനികവിഭവങ്ങളുടെ വിതരണം,ആണവ കമാന്‍ഡ് അതോറിറ്റിയുടെ ഉപദേശകന്‍, പ്രതിരോധ ജീവനക്കാരുടെ ആസ്ഥാനം സി.ഡി.എസിനു കീഴില്‍ തുടങ്ങിയ ചുമതലകളും ബിപിന്‍ റാവത്ത് വഹിക്കും

Content Highlights: GeneralBipinRawat to take charge as country’s 1st Chief of Defence Staff