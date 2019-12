ന്യൂഡല്‍ഹി: ജിഡിപിക്ക് ഭാവിയില്‍ വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ടാകില്ലെന്ന് ലോക്‌സഭയില്‍ ബിജെപി എംപി നിശികാന്ത് ദുബെ. മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉത്പദാനം (ജിഡിപി) ആറു വര്‍ഷത്തെ താഴ്ചയിലേക്കെത്തിയിരുന്നു. നികുതി നിയമഭേദഗതി ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാര്‍ലമെന്റില്‍ നടന്ന, ചര്‍ച്ചയിലായിരുന്നു ബിജെപി എംപിയുടെ പ്രസ്താവന.

ഭാവിയില്‍ ജിഡിപി പ്രസക്തമാകാന്‍ പോകുന്നില്ല. ജനങ്ങള്‍ സന്തുഷ്ടരാണോ എന്നതിനാണ് പ്രധാന്യം അര്‍ഹിക്കുകയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"1934-ലാണ് ജിഡിപി വന്നത്. അതിന് മുമ്പ് ജിഡിപി ഇല്ലായിരുന്നു. രാമയണവും ബൈബിളും പോലെ ജിഡിപി ആത്യന്തിക സത്യമല്ലെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധനായിരുന്ന സിമോണ്‍ കുസ്‌നെറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തിക സൂചകമായി ഭാവിയില്‍ ജിഡിപിയെ ഉപയോഗിക്കില്ലെന്നും കുസ്‌നെറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.. ജിഡിപിയെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ തെറ്റാണ്. ജിഡിപിക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു പ്രസ്‌ക്തിയുമില്ല" നിശികാന്ത് ദുബെ പറഞ്ഞു.

സുസ്ഥിര സാമ്പത്തിക വികസനത്തില്‍ വരിയില്‍ നില്‍ക്കുന്ന അവസാന മനുഷ്യനിലും ക്ഷേമം എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നതാണ് 'പുതിയ സിദ്ധാന്തം' എന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. സുസ്ഥിര വികസനം ജിഡിപിയേക്കാള്‍ സന്തോഷമാണ് പ്രധാനം ചെയ്യുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ജിഡിപി ആഘാതത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിനെതിരായ കോണ്‍ഗ്രസ് ആക്രമണത്തിന് മറുപടിയായിട്ടായിരുന്നു ബിജെപി എംപിയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണം.

നിശികാന്ത് ദുബെയുടെ വാദത്തെ പരിഹസിച്ച് കൊണ്ട് മുന്‍ ധനകാര്യമന്ത്രി പി.ചിദംബരം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ദൈവം രക്ഷിക്കട്ടെ എന്നായിരുന്നു ചിദംബരത്തിന്റെ ട്വീറ്റ്.

Content Highlights: GDP Not Bible Or Mahabharat, Won't Be Important In Future-BJP MP Nishikant Dubey