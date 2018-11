ന്യൂഡല്‍ഹി: 2017-2018 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിന്റെ രണ്ടാം പാദത്തില്‍ ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തില്‍ ഇടിവ്. ജൂലൈ മുതല്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ വരെയുള്ള പാദത്തില്‍ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം ( ജിഡി.പി) 7.1 ശതമാനമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. മെയ് മുതല്‍ ജൂണ്‍ വരെയുള്ള ആദ്യപാദത്തില്‍ ജിഡിപി 8.2 ആയി ഉയര്‍ന്നത് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന് ആത്മവിശ്വാസം വര്‍ധിപ്പിച്ചിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ നടക്കുന്നതിനിടെ ജിഡിപിയിലെ ഇടിവ് പ്രതിപക്ഷം ആയുധമാക്കിയേക്കും.

അതേസമയം ജിഡിപിയില്‍ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും ലോകത്തില്‍ ഏററവും വേഗത്തില്‍ വളരുന്ന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയാണ്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഇതേസമയം ഇന്ത്യയുടെ ജിഡിപി 6.3 ശതമാനമായിരുന്നു. നോട്ട് അസാധുവാക്കലും ജി.എസ്.ടി നടപ്പിലാക്കലുമാണ് ജിഡിപി അന്ന് കുത്തനെ കുറയാന്‍ ഇടയാക്കിയത്. ഇത്തവണ രണ്ടാം പാദത്തില്‍ ജിഡിപി 7.4 ആയിരിക്കുമെന്നാണ് നേരത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ അതിലും താഴെപ്പോയത് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരില്‍ അമ്പരപ്പുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഖനന, ക്വാറി മേഖലകളില്‍ നിന്നുള്ള സംഭാവന 2.4 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഇതേ കാലത്ത് 6.9 ശതമാനമാണ് വളര്‍ച്ച ഈ മേഖലകളില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അതേസമയം ഉത്പാദന മേഖലയില്‍ ഉണര്‍വുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 7.4 ശതമാനമാണ് നിര്‍മാണമേഖലയിലുണ്ടായ വളര്‍ച്ച. നിര്‍മാണ മേഖലയിലും റെക്കോഡ് വളര്‍ച്ചയാണ് രേഖപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാള്‍ 3.1 ശതമാനം മുന്നേറി 7.8 ശതമാനം വളര്‍ച്ചയാണ് നിര്‍മാണ മേഖല രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

ഫാമിങ് മേഖലയും മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട്. വരുന്ന സാമ്പത്തിക പാദത്തിലും സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങള്‍ തുടര്‍ന്നാല്‍ ജിഡിപി 7.1 ശതമാനമായി തുടരുമെന്നാണ് നിരീക്ഷകര്‍ പറയുന്നത്. അതേസമയം ജിഡിപി കുറഞ്ഞത് നിരാശപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നാണ് സാമ്പത്തിക സെക്രട്ടറി സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ഗാര്‍ഗ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

GDP growth for second quarter 2018-19 at 7.1% seems disappointing. Manufacturing growth at 7.4% and agriculture growth at 3.8% is steady. Construction at 6.8% and mining at -2.4% reflect monsoon months deceleration. Half year growth at 7.4% is still quite robust and healthy.