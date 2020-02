ന്യൂഡല്‍ഹി: വടക്ക് കിഴക്കന്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ തുടരുന്ന സംഘര്‍ഷങ്ങളെ ചൊല്ലി ബിജെപിയില്‍ പൊട്ടിത്തെറി. സംഘര്‍ഷത്തില്‍ ആരോപണവിധേയനായ ബിജെപി നേതാവ് കപില്‍ മിശ്രയ്‌ക്കെതിരെ ഗൗതം ഗംഭീര്‍ എംപി രംഗത്തെത്തി. പ്രകോപനപരമായ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ആരും നടത്തിയാലും അത് കപില്‍ മിശ്രയായാലും കര്‍ശന നടപടിയെടുക്കണമെന്ന്‌ ഗംഭീര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ.എന്‍.ഐയോടാണ് ഗംഭീര്‍ പ്രതികരിച്ചത്. 'വ്യക്തി ആരാണെന്ന് പ്രശ്‌നമല്ല, അത് കപില്‍ മിശ്ര ആണെങ്കിലും മറ്റാരാണെങ്കിലും. ഏത് പാര്‍ട്ടിയില്‍പ്പെട്ട ആളാണെങ്കിലും പ്രകോപനപരമായ പ്രസംഗം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ കര്‍ശന നടപടി എടുക്കണം' ഗംഭീര്‍ പറഞ്ഞു.

പൗരത്വനിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ ഡല്‍ഹി പോലീസിന് കപില്‍ മിശ്ര ഞായറാഴ്ച അന്ത്യശാസനം നല്‍കിയിരുന്നു. 'മൂന്ന് ദിവസം ഞങ്ങള്‍ തരും. അതിന് മുമ്പ് പ്രതിഷേധക്കാരെ റോഡുകളില്‍ നിന്നും മറ്റും നീക്കം ചെയ്യണം. അതിന് ശേഷം മറ്റു ന്യായങ്ങള്‍ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരരുത്. ഞങ്ങളത് മുഖവിലക്കെടുക്കില്ല' ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കപില്‍ മിശ്ര പറഞ്ഞത്. ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ട് പൗരത്വ ഭേദഗതിയെ അനുകൂലിച്ച് കപില്‍ മിശ്രയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ മോജ്പുരില്‍ പ്രകടനം നടന്നു. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് ഭേദഗതിയെ അനുകൂലിക്കുന്നവരും എതിര്‍ക്കുന്നവരും തമ്മില്‍ കല്ലേറുണ്ടായി. ഇതാണ് പിന്നീട് ഏഴ് പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ സംഘര്‍ഷത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയത്.

ട്രംപിന്റെ സന്ദര്‍ശനം കഴിയുന്നത് വരെ തങ്ങള്‍ കാക്കും. അതിന് മുമ്പ് റോഡുകള്‍ വൃത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കില്‍ പോലീസ് പറയുന്നതൊന്നും കേള്‍ക്കാന്‍ തങ്ങള്‍ തയ്യാറാകില്ലെന്നും കപില്‍ മിശ്ര ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനിടെ സംഘര്‍ഷം വ്യാപിക്കുകയും തനിക്കു നേരെയുള്ള ആരോപണങ്ങള്‍ ശക്തിപ്പെടുകയും ചെയ്തതോടെ സമാധാനത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തും കപില്‍ മിശ്ര ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഡല്‍ഹി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിലും കപില്‍ മിശ്രയുടെ പ്രസംഗങ്ങള്‍ വിവാദമായിരുന്നു. ഇന്ത്യ-പാകിസ്താന്‍ പോരാട്ടമാണ് ഡല്‍ഹി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നായിരുന്നു കപില്‍ മിശ്രയുടെ അന്നത്തെ ഒരു പ്രസ്താവന. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിന് ശേഷം ഇത്തരം പ്രസ്താവന തിരിച്ചടിയായെന്ന് അമിത് ഷാ പറയുകയുണ്ടായി.

