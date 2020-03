ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് 19 നേരിടാനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് 100 കോടി രൂപ നല്‍കും. അദാനി ഗ്രൂപ്പ്‌ചെയര്‍മാന്‍ ഗൗതം അദാനിയാണ് ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടാനായി ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ്, റിലയന്‍സ് ഇന്‍സ്ട്രീസ് തുടങ്ങിയവരും നേരത്തെ സംഭാവന പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. 'കോവിഡ്-19 നെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ടത്തിനായി പ്രധാനമന്ത്രി കെയറിലേക്ക് അദാനി ഫൗണ്ടേഷന്‍ ഈ മണിക്കൂറില്‍ 100 കോടി നല്‍കാന്‍ സന്നദ്ധമാണ്' ഗൗതം അദാനി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഈ പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിനേയും സഹപൗരന്‍മാരേയും പിന്തുണക്കുന്നതിനായി കൂടുതല്‍ വിഭവങ്ങള്‍ സംഭാവന ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം രത്തന്‍ ടാറ്റ 1,500 കോടിയാണ് പ്രധാനന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നല്‍കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

നേരത്തെ, റിലയന്‍സ് ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ് 5 കോടി രൂപയുടെ പ്രാരംഭ സംഭാവന നല്‍കിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കോവിഡ് -19 ആശുപത്രി മുംബൈയില്‍ തുറന്നുകൊടുക്കുകയുമുണ്ടായി.

Content Highlights: Gautam Adani Gives Rs 100 Crore to PM-CARES Fund to Fight Coronavirus