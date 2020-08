ശ്രീനഗര്‍: സ്വന്തം ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പുല്‍മേട്ടില്‍നിന്ന് കാലികളെ ഓടിച്ചുവിട്ടതിന് 48-കാരനെ ഗോരക്ഷകര്‍ തല്ലിച്ചതച്ചുവെന്ന് പരാതി. ജമ്മു കശ്മീരിലെ വിദൂര ഗ്രാമമായ ഗാരി ഗബ്ബാറിലാണ് സംഭവം. ആക്രമണത്തില്‍ ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ മുഹമ്മദ് അസ്ഘര്‍ എന്നയാള്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

അസ്ഘറിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലത്തെത്തിയ കന്നുകാലികളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണ് ഓടിച്ചുവിട്ടതെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു. ഒരു പശുവിന് പരിക്കേറ്റുവെന്ന് ആരോപിച്ച് പിന്നീട് ചിലര്‍ രംഗത്തെത്തുകയും പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാന്‍ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തണമെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് ബന്ധുവിനൊപ്പം എത്തിയപ്പോഴാണ് ഗോ രക്ഷകര്‍ തല്ലിച്ചതച്ചത് എന്നാണ് പരാതി.

ആക്രമണത്തിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തില്‍ കുറ്റക്കാര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പിഡിപി നേതാക്കളടക്കം രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗോലി മാരോ മുദ്രാവാക്യങ്ങളടക്കം മുഴക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ഗോ സംരക്ഷകരുടെ മര്‍ദ്ദനം.

പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് അക്രമികളെ പിന്തിരിപ്പിച്ചത്. സംഭവത്തില്‍ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. പശുവിനെ മുറിവേല്‍പ്പിക്കുകയും ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ വികാരം വൃണപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതിന്റെ പേരില്‍ അസ്ഘറിന്റെ മകനെതിരെയും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പശുവിനെ ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് മുറിവേല്‍പ്പിച്ചുവെന്ന പരാതിയെ തുടര്‍ന്നാണിത്. എന്നാല്‍ 16 വയസുകാരന് എതിരെയാണ് പശുവിനെ മുറിവേല്‍പ്പിച്ചതിന്റെ പേരില്‍ കേസെടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന വിമര്‍ശവും ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്.

Cow vigilantes are having a free run in Jammu and Kashmir.



Earlier today, in District Reasi, Mohd Asger was brutalized by Sanghi thugs while he was grazing cattle.



pic.twitter.com/zbbgcG2VRo — Raqib Hameed Naik (@raqib_naik) August 15, 2020

