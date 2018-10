മഥുര: എക്‌സ്പ്രസ് വേയില്‍ ഗ്യാസ് ടാങ്കര്‍ മറ്റൊരു ടാങ്കറിലിടിച്ചുണ്ടായ വന്‍ സ്‌ഫോടനത്തില്‍ മൂന്നു പേര്‍ക്ക് ഗുരുതരപരിക്കേറ്റു. സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ച് വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് തീപിടിച്ചു. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ യമുന എക്‌സ്പ്രസ് വേയില്‍ ഞായറാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെയാണ് സംഭവം. സുരിറിലാണ് അപകടം നടന്നത്.

Visuals from Mathura: A gas tanker had exploded on Yamuna expressway after it rammed into another gas tanker in Surir near Milestone 85. The fire which engulfed 5 other vehicles, was later brought under control by fire tenders. 3 people critically injured. Police present. pic.twitter.com/BQbxOwxibF