മുംബൈ: പിടികിട്ടാപ്പുള്ളി ഇജാസ് ലക്ടാവാലയെ മുംബൈ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ബിഹാറിലെ പട്‌നയില്‍നിന്ന് ബുധനാഴ്ച രാത്രിയാണ് മുബൈ പോലീസിന്റെ ആന്റി എസ്‌റ്റോര്‍ഷന്‍ സെല്‍ ഇജാസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മുമ്പ് അധോലോക നായകന്‍ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിന്റെയും ഛോട്ടാ രാജന്റെയും അനുയായി ആയി ഇജാസ് പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടിയെടുക്കല്‍, കൊലപാതകശ്രമം തുടങ്ങി ഇരുപത്തഞ്ചോളം കേസുകള്‍ ഇജാസിനെതിരെയുണ്ട്. ആറുമാസമായി ഇജാസിനെ പിടികൂടാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

ഡിസംബര്‍ 28ന് ഇജാസിന്റെ മകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിരുന്നു. ഇവരില്‍നിന്നാണ് ബുധനാഴ്ച ഇജാസ് പട്‌നയിലെത്തുമെന്ന വിവരം ലഭിച്ചതെന്നും തുടര്‍ന്ന് അറസ്റ്റിലേക്ക് എത്തിയതെന്നും പോലീസ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ബുധനാഴ്ച രാത്രി തന്നെ ഇജാസിനെ മുംബൈയിലെത്തിച്ചു. മുംബൈ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയ ഇജാസിനെ ജനുവരി 21 വരെ കോടതി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ വിട്ടു.

പത്തുവര്‍ഷം മുമ്പാണ് ഇജാസ് സ്വന്തം സംഘം രൂപവത്കരിക്കുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിന്റെയും ഛോട്ടാ രാജന്റെയും സംഘങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പത്തുവര്‍ഷമായി മലേഷ്യ, യു.എസ്.,നേപ്പാള്‍ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇജാസ് ഒളിവില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്.

Gangster Ejaz Lakdawala arrested from Patna by Mumbai Police's anti extortion cell, remanded to police custody till January 21 by Court pic.twitter.com/t0TSCHu9gw