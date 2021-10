ജയ്പുര്‍: രാജ്യത്തെ 500 രൂപയുടേയും 2000 രൂപയുടേയും കറന്‍സിയില്‍ നിന്ന് ഗാന്ധിജിയുടെ ചിത്രം പിന്‍വലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം. രാജസ്ഥാനിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎല്‍എ ഭരത് സിങ് ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് കത്തയച്ചു.

500, 2000 രൂപയുടെ നോട്ടുകള്‍ അഴിമതിക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നവയാണെന്നും അതിനാല്‍ ഗാന്ധിജിയുടെ ചിത്രം പിന്‍വലിക്കണം എന്നുമാണ് ആവശ്യം.

ഗാനധിജി പാവപ്പെട്ടവരുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിച്ച വ്യക്തിയാണ്. രാജ്യത്തെ പാവപ്പെട്ടവര്‍ അധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന 5, 10, 50, 100,200 എന്നീ കറന്‍സി നോട്ടുകളില്‍ ഗാന്ധിജിയുടെ പടം നിലനിര്‍ത്തുകയും 500, 2000 നോട്ടുകളില്‍ ഗാന്ധിജിയുടെ പടത്തിന് പകരം മോദിയുടെ പടം വെക്കണമെന്നും എംഎല്‍എ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

500, 2000 രൂപ നോട്ടുകള്‍ അഴിമതിക്കും കൈക്കൂലിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതേ കറന്‍സികള്‍ മദ്യശാലകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത് ഗാന്ധിജിയോട് കാണിക്കുന്ന ആദരവില്ലായ്മയാണെന്നും ഭരത് സിങ് പറയുന്നു.

Content Highlights: Gandhiji`s image should be removed from 500, 2000 currency notes demands Congress mla