ന്യൂഡല്‍ഹി: ഗാല്‍വാന്‍ താഴ്‌വരയിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കടക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച ചൈനീസ് പട്ടാളത്തെ ധീരമായി നേരിട്ട കേണല്‍ സന്തോഷ് ബാബു ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള 16 ബീഹാര്‍ ബറ്റാലിയനിലെ അഞ്ച് സൈനികര്‍ക്ക് റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിന പരേഡില്‍ രാജ്യത്തിന്റെ ആദരം. ഇവര്‍ക്ക് മരണാനന്തര ബഹുമതിയായാണ് ധീരതയ്ക്കുള്ള മെഡല്‍ സമ്മാനിക്കുക.

എത്ര പേര്‍ക്കാണ് ബഹുമതി നല്‍കുകയെന്ന കാര്യം പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയമോ സൈനിക വൃത്തങ്ങളോ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ ചൈനീസ് സൈന്യത്തോട് ധീരമായി പോരാടി ജീവത്യാഗം ചെയ്ത രണ്ട് മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും മൂന്ന് സൈനികര്‍ക്കുമായിരിക്കും ബഹുമതി നല്‍കുകയെന്നാണ് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്.

ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കരാറില്‍ നിന്ന് വിപരീതമായി ഗാല്‍വാനിലെ പെട്രോളിംഗ് പോയിന്റ് 14 നിന്ന് ചൈനീസ് സൈന്യം പിന്മാറാതെ ഇന്ത്യന്‍ പ്രദേശത്തേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കടക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇന്ത്യന്‍ സൈനികര്‍ക്ക് ജീവത്യാഗം സംഭവിച്ചത്. എണ്ണത്തില്‍ വളരെ കുറവായിരുന്നിട്ടും ഏഴ് മണിക്കൂറോളം നീണ്ട പോരാട്ടത്തിനൊടുവില്‍ ചൈനീസ് സൈന്യത്തെ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് തുരത്താന്‍ ഇന്ത്യന്‍ സൈനികര്‍ക്കായി.

സംഭവശേഷം ലഡാക്ക് സന്ദര്‍ശിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യന്‍ സൈനികരുടെ ധീരതയെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ജീവത്യാഗം ചെയ്ത സൈനികര്‍ക്ക് ആദരാഞ്ജലി അര്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ചൈനീസ് ഭാഗത്ത് 600 ഓളം സൈനികരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ശക്തമായ ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെ ഇരു ഭാഗത്തുമുള്ള സൈനികര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു.

ചൈനീസ് ഭാഗത്തും നിരവധി നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായെങ്കിലും എത്ര പേര്‍ക്ക് ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന കാര്യം വെളിപ്പെടുത്താന്‍ ചൈനീസ് സൈന്യം തയ്യാറായിട്ടില്ല. 50 തോളം ചൈനീസ് സൈനികര്‍ക്ക് ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നാണ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

