ബെയ്ജിങ്: ഗാല്‍വന്‍ സംഘര്‍ഷത്തെ ദൗര്‍ഭാഗ്യകരമായ സംഭവം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ചൈനീസ് അംബാസിഡര്‍ സുന്‍ വെയിദോങ്. ഓഗസ്റ്റ് 18ന് നടന്ന ഇന്ത്യ-ചൈന യൂത്ത് ഫോറത്തിലായിരുന്നു സുന്നിന്റെ പരാമര്‍ശമെന്നും ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് സുന്നിന്റെ പ്രതികരണം ചൈനീസ് എംബസി പുറത്തുവിട്ടതെന്നും ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഗല്‍വാന്‍ താഴ്‌വരയില്‍ മേയ് മാസം ആദ്യം നടന്ന ഇന്ത്യ-ചൈന സംഘര്‍ഷത്തില്‍ 20 ഇന്ത്യന്‍ സൈനികരാണ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത്. വിഷയം കൃത്യമായി പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ തങ്ങള്‍ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ നടന്ന നയതന്ത്ര-സൈനിക തല ചര്‍ച്ചകളെ പരാമര്‍ശിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രബലരായ രണ്ട് അയല്‍ക്കാര്‍ എന്ന നിലയില്‍ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അതിര്‍വരമ്പ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന പഴയ മനോഭാവം ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഉപേക്ഷിച്ചേ മതിയാകൂ. ഒരാളുടെ ലാഭം മറ്റൊരാളുടെ നഷ്ടം എന്ന പഴയ കളിയും സീറോ സം ഗെയിമില്‍നിന്നും മോചിതരായേ മതിയാകൂ. അല്ലാത്ത പക്ഷം തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുകയും വഴി തെറ്റിപ്പോവുകയും ചെയ്യുമെന്നും വെബിനാറില്‍ സുന്‍ പറഞ്ഞു.

content highlights: galwan clashes are unfortunate says chinese ambassador to india