ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശദൗത്യമായ ഗഗന്‍യാന്‍ പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടം വൈകിയേക്കും. 2020 ഡിസംബറിലാണ് ആദ്യഘട്ടം നടപ്പിലാക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. എന്നാല്‍ കോവിഡ് വ്യാപന പശ്ചാത്തലത്തെ തുടര്‍ന്ന് ദൗത്യത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടം വൈകിയേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സ്വപ്നപദ്ധതിയാണ് ഗഗന്‍യാന്‍. ഇന്ത്യന്‍ സ്‌പേസ് റിസര്‍ച്ച് ഓര്‍ഗനൈസേഷന്റെ(ഐഎസ്ആര്‍ഒ) നേതൃത്വത്തില്‍ പൂര്‍ത്തിയാകുന്ന ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 2020 ഡിസംബറിലും 2021 ജൂലായിലും ആളില്ലാപേടകങ്ങള്‍ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതി.

മനുഷ്യരെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുള്ള യാത്രയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആളില്ലാപേടകങ്ങള്‍ വിക്ഷേപിക്കുന്നത്.

2021 ഡിസംബറില്‍ യാത്രികരെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കാനാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. രണ്ട് വര്‍ഷം മുമ്പ് സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതി പ്രകാരം സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ദിയുടെ 75-ാം വാര്‍ഷികമാഘോഷിക്കുന്ന 2022 ല്‍ മൂന്നംഗസംഘത്തെ ബഹിരാകാശത്തെത്തിക്കും. സംഘം 5-7 ദിവസം ബഹിരാകാശത്ത് തങ്ങും. ദൗത്യം വിജയകരമായാല്‍ ബഹിരാകാശത്ത് മനുഷ്യനെ എത്തിക്കുന്ന നാലാമത്തെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറും.

എന്നാല്‍ കൊറോണ വ്യാപനത്തെ തുടര്‍ന്ന് ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങളുടെ നിര്‍മാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് കാലതാമസം നേരിടുന്നതായി ഐഎസ്ആര്‍ഒ നേരത്തെ സൂചന നല്‍കിയിരുന്നു. ചന്ദ്രയാന്‍-3, ഗഗന്‍യാന്‍ എന്നീ പദ്ധതികള്‍ക്ക് ഇതു മൂലം കാലതാമസം നേരിടാനിടയുണ്ട്. റഷ്യയില്‍ നടന്നുവന്നിരുന്ന നാല് ഇന്ത്യന്‍ ബഹിരാകാശയാത്രികരുടെ പരിശീലനം നിര്‍ത്തിവെച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തടസ്സങ്ങള്‍ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും 2022 ല്‍ തന്നെ പദ്ധതി പൂര്‍ത്തീകരിക്കാനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് ഐഎസ്ആര്‍ഒ ഇപ്പോള്‍ നടത്തിവരുന്നത്.

Content Highlights: Gaganyaan Unmanned Mission Likely To be Delayed Due To COVID, Reports