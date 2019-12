ഗഡാഗ്: രാത്രി 10 നും രാവിലെ ആറിനും ഇടയില്‍ തനിച്ച് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സ്ത്രീകള്‍ക്ക് സൗജന്യ സുരക്ഷിത യാത്രാ സേവനമൊരുക്കി പോലീസ്. കര്‍ണാടകയിലെ ഗഡാഗിലെ പ്രാദേശിക പോലീസാണ് രാജ്യത്ത് സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങള്‍ വര്‍ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഇത്തരമൊരു സംവിധാനമൊരുക്കിയത്.

'രാത്രിയില്‍ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനുകളിലേക്കോ ടോള്‍ ഫ്രീ നമ്പറിലേക്കോ വിളിച്ച് ഈ സേവനം ആവശ്യപ്പെടാം. പോലീസ് ഉടന്‍ സ്ഥലത്തെത്തി പോകേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കും'- എസ്.പി ശ്രീനാഥ് ജോഷി വാര്‍ത്ത ഏജന്‍സിയോട് പറഞ്ഞു.

ഉന്നാവിലും ഹൈദരാബാദിലും ഉള്‍പ്പടെ രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ സംഭവങ്ങള്‍ തുടര്‍ക്കഥയായതോടെ സത്രീകള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമായ സുരക്ഷ സംവിധാനങ്ങള്‍ ഒരുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് രാജ്യത്തുടടനീളം പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍ നടക്കുകയാണ്. ഇതിനോടുള്ള ഗഡാഗ് പോലീസിന്റെ പ്രതികരണമാണ് പുതിയ സേവനം. ഇതിന് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലുള്‍പ്പടെ വലിയ കയ്യടി നേടുകയാണ്.

content highlights: Gadag Police has started free drop service for women between 10 pm to 6 am