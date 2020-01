ജമ്മു: വോട്ട് ചെയ്താല്‍ മാത്രംപോര മാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരണമെങ്കില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ തയ്യാറാകണമെന്നും ജമ്മു കശ്മീര്‍ ലഫ്. ഗവര്‍ണര്‍ ജി. സി. മുര്‍മു. ജമ്മുവില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച പത്താം ദേശീയ വോട്ടേഴ്‌സ് ദിന പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

'തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എന്തുകൊണ്ട് ഭാഗമാകണമെന്ന് ജനങ്ങള്‍ ചിന്തിക്കണം. പക്ഷേ ഞാന്‍ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, വോട്ട് ചെയ്താല്‍ മാത്രം പോര, ഇടയ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കുക കൂടി വേണം. ഈ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായില്ലെങ്കില്‍ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങള്‍ കാണാനാഗ്രഹിക്കുന്ന മാറ്റം നിങ്ങള്‍ക്ക് കൊണ്ടുവരാനാകുക', മുര്‍മു ചോദിച്ചു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ശരിയായ ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശം നിങ്ങള്‍ക്കാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വികസനവും ഭാവിയും നിങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ചെറുപ്പക്കാരോട് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമാകാനും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ഇലക്‌ട്രോണിക് വോട്ടിങ് മെഷീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുയരുന്ന ചര്‍ച്ചകളെക്കുറിച്ചും മുര്‍മു സംസാരിച്ചു.

'ഇവിഎം മെഷീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി ചര്‍ച്ചകള്‍ ഉണ്ടായി. നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഇവിഎം മെഷീന്‍ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും സര്‍ക്കാരുകള്‍ മാറിവന്നു. ഇവിഎം മെഷീനില്‍ എന്തെങ്കിലും കൃത്രിമത്വം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ഈ സര്‍ക്കാരുകള്‍ മാറുമായിരുന്നില്ല', അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

