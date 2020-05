ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി എത്രകാലം നീണ്ടുനില്‍ക്കുമെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഭാവി സാമ്പത്തിക ഉത്തേജന നടപടികളെന്ന് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രി നിര്‍മലാ സീതാരാമന്‍. ഈ പകര്‍ച്ച വ്യാധി എപ്പോള്‍ അവസാനിക്കും എന്ന് വ്യക്തതയില്ലാത്തതിനാല്‍ സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ചയേപ്പറ്റി യാഥാര്‍ഥ്യ ബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോള്‍ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും അവര്‍ പഞ്ഞു.

വാതിലുകള്‍ കൊട്ടിയടച്ചിട്ടില്ലെന്നും വ്യവസായ മേഖലകളില്‍ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നത് തുടരുമെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. പ്രഖ്യാപിച്ച കാര്യങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കാനും കാര്യങ്ങള്‍ എങ്ങനെ മുന്നോട്ടു പോകുന്നുവെന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. ബിജെപി നേതാവ് നളിന്‍ കോലിയുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിലാണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയിച്ചത്.

സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധര്‍, ബാങ്കിങ് മേഖലയിലെ പ്രമുഖര്‍, ധനമന്ത്രാലയത്തിലെ മുന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ തുടങ്ങിയവരുമായി കൂടിയാലോചിച്ചാണ് പാക്കേജ് നടപ്പിലാക്കിയതെന്നും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

നിലവിലെ സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് മനസിലാക്കിയാണ് പാക്കേജ് തയ്യാറാക്കിയതെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights: Future actions to stimulate economy will depend on how COVID crisis pans out: FM