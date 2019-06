ന്യൂഡല്‍ഹി: കുട്ടിയാനയുടെ മൃതശരീരവും തുമ്പിക്കൈയിലേറ്റി കണ്ണീരൊഴുക്കി റോഡിന് കുറുകെ നടന്നു വരുന്ന ഒരാന. റോഡിന്റെ മറുവശത്തെത്തുമ്പോള്‍ സങ്കടം സഹിക്കാനാവാതെയോ മറ്റോ തുമ്പിക്കൈയില്‍ നിന്ന് ഊര്‍ന്നു വീഴുന്ന ജ‍ഡം. പിന്നീട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനാവാതെ നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ അതിനെ സമാധാനിപ്പിക്കാനെന്ന പോലെ വരിവരിയായെത്തുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആനകള്‍. തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് ആദ്യമെത്തിയ ആനയെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരാന. വീണ്ടും കുട്ടിയാനയുടെ മൃതശരീരവും തുമ്പിക്കൈയില്‍ ചുമന്ന് നീങ്ങുന്ന ആനകള്‍.

ഏതോ വൈല്‍ഡ്‌ലൈഫ് മൂവിയിലെ രംഗമാണെന്ന് കരുതിയാല്‍ തെറ്റി. ഇന്ത്യന്‍ ഫോറസ്റ്റ് സര്‍വീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പ്രവീണ്‍ കസ്വാന്‍ ട്വിറ്ററില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്ത വീഡിയോ രംഗമാണിത്. സഹജീവിയുടെ വേര്‍പാട് സഹിക്കാനാവാതെ ജാഥയായി നീങ്ങുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആനകളാണ് ഇപ്പോള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് കാഴ്ചക്കാര്‍ക്ക് അലിവും സങ്കടവും ഉണ്ടാക്കുന്നത്.

കണ്ടു കഴിയുമ്പോള്‍ അറിയാതെ കണ്ണ് നിറയുന്ന ഈ വീഡിയോ ഇന്ത്യയിലെ ഏതോ വനമേഖലയ്ക്ക് സമീപത്ത് നിന്നാണ് പ്രവീണ്‍ പകര്‍ത്തിയത്. സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് പ്രവീണ്‍ ഒന്നും സൂചിപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അക്കാര്യം വ്യക്തമല്ല. വീഡിയോ ഇപ്പോള്‍ തന്നെ പതിനായിരത്തിലധികം ലൈക്കുകള്‍ നേടി, ആറായിരത്തിലധികം പേര്‍ റീട്വീറ്റ് ചെയ്തു. 'തീര്‍ച്ചയായും ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സലിയിക്കും' എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് പ്രവീണ്‍ ഈ വീഡിയോ പങ്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത്.

This will move you !! Funeral procession of the weeping elephants carrying dead body of the child elephant. The family just don’t want to leave the baby. pic.twitter.com/KO4s4wCpl0