ശ്രീനഗര്‍: സമാധാനത്തിനും ഭീകരവാദം അവസാനിപ്പിക്കാനുമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമങ്ങളെ പൂര്‍ണമായും പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് ജമ്മു കശ്മീര്‍ സന്ദര്‍ശനത്തിനെത്തിയ യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ എം.പിമാര്‍.

ശ്രീനഗറില്‍, ബുധനാഴ്ച രാവിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുമായി സംസാരിക്കവേയാണ് എം.പിമാരില്‍ ഒരാള്‍ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയതെന്ന് എന്‍.ഡി.ടിവി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. പ്രാദേശിക കശ്മീരി മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളെ പരിപാടിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

ഇതാദ്യമായാണ് പ്രത്യേകപദവി റദ്ദാക്കിയതിനു പിന്നാലെ ജമ്മു കശ്മീര്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ വിദേശസംഘത്തിന് അനുമതി നല്‍കിയത്. ദാല്‍ തടാകത്തില്‍ ബോട്ടില്‍ സഞ്ചരിച്ച എം.പിമാരുടെ സംഘം സൈനിക ഓഫീസര്‍മാരുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഊഷ്മള സ്വീകരണം നല്‍കിയതിന് ഇന്ത്യന്‍ സര്‍ക്കാരിനും പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തിനും നന്ദി അറിയിക്കുന്നതായും എം.പിമാര്‍ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ പാര്‍ലമെന്റ് അംഗങ്ങളെ ജമ്മു കശ്മീര്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ അനുവദിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ പ്രതിപക്ഷത്തെയും സന്ദര്‍ശനത്തിന് അനുവദിക്കണമെന്ന് സംഘാംഗമായ നിക്കോളസ് ഫെസ്റ്റ് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ.എന്‍.ഐയോട് പ്രതികരിച്ചു.

Nicolaus Fest, European Union MP, in Srinagar on his visit to Jammu & Kashmir: I think if you let in European Union parliamentarians, you should also let in opposition politicians from India. So there is some kind of disbalance, the government should somehow address it. pic.twitter.com/PJZ6Vjs8sv