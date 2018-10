മുംബൈ: പ്രദേശവാസികളെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തുന്ന ഒരു പെണ്‍കടുവയെ പിടികൂടാന്‍ പഠിച്ച പണി പതിനെട്ടും നോക്കുകയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പാണ്ഡ്‌വര്‍ കവടയിലെ അധികൃതര്‍. പാരാ ഗ്ലൈഡറുടെ സഹായം മുതല്‍ പെര്‍ഫ്യൂം ഉപയോഗിച്ച് കടുവയെ 'ആകര്‍ഷിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള' ശ്രമം വരെയാണ് നടക്കുന്നത്. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, ഇതിനോടകം ഒമ്പതുപേരുടെ ജീവനാണ് ഈ കടുവയെടുത്തത്‌. 'ടി വണ്‍' എന്നാണ് ഈ കടുവയ്ക്ക് പേരു നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

ഒരു പ്രമുഖ കമ്പനിയുടെ പെര്‍ഫ്യൂം ഉപയോഗിച്ച് കടുവയെ ആകര്‍ഷിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അധികൃതരെന്ന് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. വെരുക് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന കസ്തൂരിയുടേതിന് സമാനമായ ഗന്ധമുള്ള കൃത്രിമവസ്തു ഈ പെര്‍ഫ്യൂമില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പെര്‍ഫ്യൂമില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ വസ്തുവിന്റെ ഗന്ധം കടുവയെ ആകര്‍ഷിക്കുമെന്നും അതുവഴി കടുവയെ കൂട്ടിലാക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്നുമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് മൃഗഡോക്ടറായ എച്ച് എസ് പ്രയാഗ് പറഞ്ഞു.

ന്യൂയോര്‍ക്കിലെ ബ്രോന്‍ക്‌സ് മൃഗശാലയിലാണ് കടുവയെ പെര്‍ഫ്യൂം ഉപയോഗിച്ച് ആകര്‍ഷിച്ച് പിടിക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് ആദ്യമായി പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ചത്.

പെര്‍ഫ്യൂം രീതി ഉപയോഗിച്ച് 2015ല്‍ മാണ്ഡ്യയില്‍ ഒരു പുള്ളിപ്പുലിയെ മുമ്പ് കൂട്ടിലാക്കി പരിചയമുള്ളയാളാണ് പ്രയാഗ്. 2013 മുതല്‍ മേഖലയിലുള്ളവര്‍ക്ക് ഭീഷണി ഉയര്‍ത്തുന്നതായിരുന്നു പുള്ളിപ്പുലി. എന്നാല്‍ രണ്ടുവര്‍ഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും കര്‍ണാടക വനംവകുപ്പിന് പുള്ളിപ്പുലിയെ പിടികൂടാന്‍ സാധിച്ചില്ല. തുടര്‍ന്നാണ് പ്രയാഗ് പെര്‍ഫ്യൂം രീതിയിലൂടെ കൂട്ടിലാക്കുകയായിരുന്നു. പെര്‍ഫ്യൂം വിദ്യയുപയോഗിച്ച് കടുവയെ പിടിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാണ്ഡ്‌വര്‍ കവടയിലെ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സംസാരിച്ചെന്നും പ്രയാഗ് പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ 25 ദിവസമായി മേഖലയില്‍ ഭീതിയുണര്‍ത്തുന്ന കടുവയെ പിടികൂടാന്‍ പെര്‍ഫ്യൂം മാത്രമല്ല, പാരാഗ്ലൈഡറുടെ സേവനവും വനംവകുപ്പ് അധികൃതര്‍ തേടിയിരുന്നു. കടുവ സഞ്ചരിക്കുന്നിടങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താനായിരുന്നു ഇത്. കൂടാതെ നായകളുടെയും ഡ്രോണുകളുടെയും സഹായം കടുവയെ കണ്ടെത്താനായി തേടിയിരുന്നു. എങ്കിലും ഇതുവരെ കടുവയെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. പിടികൂടുകയാണെങ്കില്‍ ടി വണ്ണിനെ മൃഗശാലയിലേക്ക് മാറ്റും.

