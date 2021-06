ലുധിയാന: ഭര്‍ത്താവിനെ തേടിയുള്ള പത്തൊമ്പതുവയസ്സുകാരിയുടെ പ്രയാണം ഒടുവില്‍ സഫലമായി. മണിക്കൂറുകള്‍ നീണ്ട അലച്ചിലിനൊടുവില്‍ അവര്‍ ഇരുവരും കണ്ടുമുട്ടി. ഭര്‍ത്താവ് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകളെ മാത്രം പിന്തുടര്‍ന്ന് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയ ആ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ കഥ ഇങ്ങനെ..

ഭര്‍ത്താവിനെ തേടി പട്‌നയില്‍ നിന്നാണ് പെണ്‍കുട്ടി ലുധിയാനയിലേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടത്. യാത്രയ്ക്കായി കൈയില്‍ പണമോ യാത്രാടിക്കറ്റോ ഇല്ല. ഫോണ്‍ വിളിച്ച് ആരെയെങ്കിലും ബന്ധപ്പെടാനാണെങ്കില്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണുമില്ല. ലുധിയാനയിലെ താബ്രി പ്രദേശത്തുള്ള ഫാക്ടറിയിലാണ് ഭര്‍ത്താവ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്ന ആകെ വിവരമാണ് പക്കലുള്ളത്.

ജൂണ്‍ 13നാണ് സ്വദേശമായ പട്നയില്‍ നിന്ന് യുവതി യാത്ര പുറപ്പെട്ടത്. ഞായറാഴ്ച ലുധിയാനയിലെത്തി. എന്നാല്‍ ഭര്‍ത്താവിനെ തേടി എവിടേക്ക്, എങ്ങനെ പോകണമെന്നറിയാതെ അവര്‍ കുഴങ്ങി. അതിനിടെയാണ് ബുദ്ധ് ദേവ് എന്ന പ്രദേശവാസി അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു ക്ഷീണിച്ച യുവതിയെ കാണുന്നതും സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തതും. ബുദ്ധദേവ് അവരെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടി, ഭക്ഷണവും താസമിക്കാനിടവും കൊടുത്തു. അടുത്ത ദിവസം പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലേക്ക് യുവതിയെ കൊണ്ടുപോയി പോലീസിനെ വിവരം ധരിപ്പിച്ചു. പോലീസ് കമ്മീഷണറായ പ്രഗ്യാ ജെയിന്‍ എല്ലാ സഹായവും അവര്‍ക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ഭര്‍ത്താവിനെ കണ്ടെത്തുന്നതു വരെ താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലവും ഒരുക്കിക്കൊടുത്തു.

അഞ്ച് വര്‍ഷം മുന്‍പാണ് തങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതെന്നും രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടെന്നും യുവതി പറഞ്ഞു. ഭര്‍ത്താവുമായി പിണങ്ങിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് യുവതിയെ ഭര്‍ത്താവ് പട്നയിലെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചു. ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ച് ബിഹാറിലെ ഭര്‍തൃഗൃഹത്തിലേക്ക് കൂട്ടില്ലെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി ലുധിയാനയിലെ ജോലിസ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. ഇതോടെയാണ് യുവതി ഭര്‍ത്താവിനെ തേടിയിറങ്ങിയതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

മാതാപിതാക്കളോടോ ബന്ധുക്കളോടോ പോലും പറയാതെയാണ് വീട്ടില്‍ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത്. ഭര്‍ത്താവിന്റേതെന്ന് പറഞ്ഞ് അവര്‍ നല്‍കിയിരുന്ന ഫോണ്‍ നമ്പറില്‍ അവസാന അക്കം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പോലീസ് അന്വേഷണത്തിലൂടെ ശേഖരിച്ച നിരവധി ചിത്രങ്ങളും മറ്റും കാണിച്ചാണ് അവര്‍ ഭര്‍ത്താവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ലുധിയാനയിലെ ഒരു ഇരുമ്പ് ഫാക്ടറിയില്‍ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്ന ഭര്‍ത്താവിനെ ഏഴ് മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ പോലീസ് യുവതിക്കൊപ്പമെത്തിച്ചു.

യുവതിയെ സ്വീകരിക്കാന്‍ ആദ്യം ഭര്‍ത്താവ് വിസമ്മതിച്ചുവെങ്കിലും ഇരുവരും കൗണ്‍സിലിങിന് സമ്മതിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുപറഞ്ഞാണ് ഇരുവരും പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത്.

Content Highlights: From Patna to Ludhiana, a 19-year-old’s search for her husband