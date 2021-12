ന്യൂഡൽഹി: അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിന്റെ ഭൂമി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതി ആരോപണത്തിൽ രേഖകൾ പുറത്തുവിട്ട് കോൺഗ്രസ്. രാമക്ഷേത്രത്തിനടുത്തുള്ള രണ്ടു കോടി വിലയുള്ള ഭൂമി രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കി എട്ടുകോടി രൂപയ്ക്കും 18.5 കോടി രൂപയ്ക്കും ട്രസ്റ്റ് വാങ്ങി എന്നതിന്റെ രേഖകളാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി പുറത്തുവിട്ടത്.

രണ്ടു കോടി വിലയുള്ള ഭൂമി ട്രസ്റ്റ് വാങ്ങിയത് 26.5 കോടി രൂപയ്ക്കാണ്. രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കിയാണ് ട്രസ്റ്റ് ഭൂമി വാങ്ങിയത്. ഒരു ഭാഗത്തിന് 18.5 കോടിയും മറ്റൊരു ഭാഗത്തിന് എട്ട് കോടിയുമാണ് രാമക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് നൽകിയതെന്ന് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.

2017-ലാണ് ഭൂമി ഇടപാട് നടക്കുന്നത്. ഭൂമിയുടെ ഒരുഭാഗം ഉടമയിൽ നിന്ന് ട്രസ്റ്റ് വാങ്ങിയത് എട്ട് കോടി രൂപയ്ക്കാണ്. എന്നാൽ 19 മിനിറ്റിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ രണ്ടാം ഭാഗം രവി മോഹൻ എന്നയാൾക്ക് ഉടമ രണ്ട് കോടി രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു. അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് രവി മോഹൻ തിവാരി രണ്ട് കോടി വിലയുള്ള ഭൂമി 18.5 കോടി രൂപയ്ക്ക് രാമ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിന് വിറ്റു. ഫലത്തില്‍ രണ്ട് കോടി രൂപ വിലയുള്ള ഭൂമി ട്രസ്റ്റ് എട്ട് കോടി രൂപ, 18.5 കോടി രൂപ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി വാങ്ങുകയും ആകെ 26.5 കോടി രൂപ നല്‍കുകയും ചെയ്തെന്ന് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിലാണ് ഭൂമിയുടെ വില ഉയർന്നത്. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഭൂമി വില ഉയർന്ന സംഭവമാണിതെന്ന് കോൺഗ്രസ് വക്താവ് രണ്‍ദീപ്സിങ് സുര്‍ജേവാല പരിഹസിച്ചു.

അതേസമയം, ഉത്തർപ്രദേശിലെ രാമജന്മഭൂമി തീർത്ഥ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭൂമി ഇടപാടിലെ അഴിമതിയ്ക്കെതിരെ കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി സമാജ് വാദി പാർട്ടിയും രംഗത്തുണ്ട്.

