കൊല്‍ക്കത്ത: കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കൊല്‍ക്കത്തിലേയ്ക്കുള്ള സ്‌പെഷ്യല്‍ ടെയിന്‍ സര്‍വീസുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നു. ഡല്‍ഹി, മുംബൈ, അഹമ്മദാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍നിന്ന് ഹൗറയിലേയ്ക്കുള്ള സര്‍വീസുകളുടെ എണ്ണമാണ് കുറച്ചത്. പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ സര്‍ക്കാറിന്റെ അഭ്യര്‍ത്ഥനയെത്തുടര്‍ന്നാണിതെന്ന് റെയില്‍വേ പ്രതികരിച്ചു.

പൂര്‍ണ എക്‌സ്പ്രസിന്റെ സമയക്രമത്തില്‍ ജൂണ്‍ ഒന്നു മുതല്‍ ഓടിയിരുന്ന പാട്‌ന വഴിയുള്ള ഡല്‍ഹി - ഹൗറ സ്‌പെഷ്യല്‍, ധന്‍ബാദ് വഴിയുള്ള ഹൗറ-ന്യൂഡല്‍ഹി- ഹൗറ സ്‌പെഷ്യല്‍ എന്നിവ പ്രതിവാര സര്‍വീസാക്കി. ഈ ട്രെയിനുകള്‍ ഹൗറയില്‍ നിന്നുള്ളത് ജൂണ്‍ 10 വരെയും ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്നുള്ളത് ജൂണ്‍ 11 വരെയും നിലവിലെ സമയക്രമം പാലിക്കും. തുടര്‍ന്ന് ഇവ ആഴ്ചയില്‍ ഒരു ദിവസമാകും സര്‍വീസ് നടത്തുകയെന്ന് റെയില്‍വേ വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.

ഹൗറ- അഹമ്മദാബാദ് സ്‌പെഷ്യല്‍ ട്രെയിനിന്റെയും ഹൗറ - മുംബൈ സിഎസ്ടി ട്രെയിനിന്റെ സര്‍വീസുകളുടെ എണ്ണം കുറക്കാന്‍ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് റെയില്‍വേയും തീരുമാനിച്ചു. ഇപ്പോള്‍ പ്രതിദിന സര്‍വീസ് നടത്തുന്ന ഈ ട്രെയിനുകള്‍ പ്രതിവാര സര്‍വീസാക്കുമെന്ന് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് റെയില്‍വേ വക്താവ് പറഞ്ഞു.

ഹൗറ- അഹമ്മദാബാദ് ട്രെയിന്‍ ഹൗറയില്‍ നിന്നുള്ളത് ജൂണ്‍ 10 മുതലും അഹമ്മദാബാദില്‍ നിന്നുള്ളത് ജൂണ്‍ 13 മുതലും പ്രതിവാര സര്‍വീസാകും. ഹൗറ- മുംബൈ സ്‌പെഷ്യല്‍ ട്രെയിന്റെ ഹൗറയില്‍നിന്നുള്ള സര്‍വീസ് ജൂണ്‍ 15 മുതലും മുംബൈയില്‍നിന്നുള്ളത് ജൂണ്‍ 17 മുതലും ആഴ്ചയില്‍ ഒരിക്കലാകും സര്‍വീസ് നടത്തുക.

