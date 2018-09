പാരീസ്: റഫാല്‍ ഇടപാടില്‍ ഇന്ത്യന്‍ പങ്കാളിയെ തീരുമാനിക്കുന്നതില്‍ യാതൊരു ഇടപെടലും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ഫ്രഞ്ച് സര്‍ക്കാര്‍. ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ ഫ്രഞ്ച് കമ്പനികള്‍ക്ക് പൂര്‍ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

റഫാല്‍ ഇടപാടില്‍ ഫ്രഞ്ച് കമ്പനിയായ ഡസോള്‍ട്ട് ഏവിയേഷനൊപ്പം അനില്‍ അംബാനിയുടെ റിലയന്‍സ് ഡിഫന്‍സിനെയാണ് ഇന്ത്യന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പങ്കാളിയായി നിര്‍ദേശിച്ചതെന്ന മുന്‍ ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഫ്രാന്‍സ്വാ ഒലാദിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ പുറത്ത് വന്ന് മണിക്കൂറുകള്‍ക്കകമാണ് ഫ്രഞ്ച് സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രതികരണം.

യുദ്ധ വിമാനങ്ങളുടെ ഗുണമേന്മ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിലും അതിന്റെ വിതരണത്തിലും മാത്രമാണ് തങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കി. റഫാല്‍ ഇടപാടില്‍ പരസ്പര ആരോപണ പ്രത്യാരോപണം നടത്തുന്ന ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ഒലാദിന്റെ പ്രസ്താവന വലിയ വിവാദം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.

അനില്‍ അംബാനിക്ക് നേട്ടമുണ്ടാക്കാനായി സര്‍ക്കാര്‍ കരാറില്‍ കൃത്രിമത്വം കാണിച്ചു എന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ഉന്നയിക്കുന്നത്. ചങ്ങാത്ത മുതലാളിത്തത്തിന്റെ പാതയിലാണ് ബി.ജെ.പി സര്‍ക്കാരെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയെ ഒറ്റുകൊടുത്തെന്നും സൈനികരുടെ രക്തത്തെ അപമാനിച്ചെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

'ഇന്ത്യന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചത് പ്രകാരം അംബാനിയുമായി ഡസോള്‍ട്ട് ധാരണയുണ്ടാക്കി. ഞങ്ങള്‍ക്ക് മറ്റ് മാര്‍ഗമുണ്ടായിരുന്നില്ല'. എന്നായിരുന്നു ഒലാദ് പറഞ്ഞതായി ഫ്രഞ്ച് മാധ്യമമായ മീഡിയപാര്‍ട്ടിനെ ഉദ്ധരിച്ച് എ.എന്‍.ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. റഫേല്‍ ഇടപാട് രണ്ടു സ്വകാര്യ കമ്പനികള്‍ തമ്മിലുള്ള വാണിജ്യ ഇടപാടാണെന്നും സര്‍ക്കാരിന് ഇതില്‍ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്നും ഒലാദ് പറഞ്ഞതായും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

2015ല്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഫ്രാന്‍സുമായി ചേര്‍ന്ന് റഫാല്‍ കരാര്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോള്‍ ഒലാദ് ആയിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ്. റഫാല്‍ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മോദി സര്‍ക്കാരിനെതിരായ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ ശക്തമായ ആരോപണങ്ങള്‍ക്കിടെയാണ് ഒലാദ് പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി രംഗത്ത് വന്നത്.

content highlights: French Govt Says Not Involved in Choice of Indian Partners for Rafale Deal