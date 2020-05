ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണ വ്യാപനം തടയുന്നതിനായി പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് ജീവിതം വഴിമുട്ടിയ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ക്ഷേമ പദ്ധതികളുമായി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് നേരിട്ട് പണം കൈമാറണമെന്ന ആവശ്യംപരിഗണിക്കാതെയാണ് അവരെ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്കും നഗരവാസികളായ ദരിദ്രര്‍ക്കും താങ്ങാനാവുന്ന ഭവന സമുച്ചയങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന പദ്ധതി സര്‍ക്കാര്‍ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന പ്രകരമായിരിക്കും ഇത്. പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെയാകും ഈ പദ്ധതി. കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്കും നഗരങ്ങളിലെ ദരിദ്രരായിട്ടുള്ളവര്‍ക്കും മിതമായ നിരക്കില്‍ താമസ സൗകര്യമൊരുക്കുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

'കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് അഭയം നല്‍കുന്നതിന് ദുരന്ത പ്രതികരണ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കാന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഏപ്രില്‍ മൂന്നിന് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് 11002 കോടി രൂപ മുന്‍കൂറായി ദുരന്ത പ്രതികരണ ഫണ്ടായി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്' നിര്‍മല സീതാരാമന്‍ വാര്‍ത്തസമ്മേളനത്തിനിടെ പറഞ്ഞു.

എല്ലാ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്കും അടുത്ത രണ്ട് മാസത്തേക്ക് സൗജന്യമായി ഭക്ഷ്യധാന്യം വിതരണം ചെയ്യും. ഓരോ വ്യക്തിക്കും അഞ്ച് കിലോ ഗോതമ്പ് അല്ലെങ്കില്‍ അരി, ഒരു കിലോ അധിക ധാന്യം, ഒരു കിലോ കടല എന്നിവയാണ് ഓരോ മാസവും ലഭിക്കുക. റേഷന്‍ കാര്‍ഡില്ലാത്തവര്‍ക്കും ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും. എട്ട് കോടിയോളം കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ഇതിന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും.

3500 കോടി രൂപയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഇതിനായി നീക്കി വെക്കുന്നത്. കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ കണ്ടെത്തുന്നതും ഭക്ഷ്യധാന്യം വിതരണം ചെയ്യുന്നതും മാര്‍ഗരേഖ തയ്യാറാക്കുന്നതും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളുടെ ചുമതലയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പ്രഖ്യാപിച്ച 20 ലക്ഷം കോടിയുടെ സാമ്പത്തിക പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണിത്. ധനമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമനാണ് പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചത്.

ഒരു രാജ്യം ഒരു റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് പദ്ധതിയിലൂടെ ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും ബിപിഎല്‍ കാര്‍ഡുള്ള കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് റേഷന്‍ വാങ്ങാന്‍ സാധിക്കുന്നതിന് നടപടികളുണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

