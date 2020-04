ന്യൂഡല്‍ഹി: സ്വകാര്യ ലാബുകളിലെ കൊറോണ വൈറസ് പരിശോധന പാവപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തി. സുപ്രീം കോടതിയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ പുതിയ ഉത്തരവിറക്കിയത്. സ്വകാര്യ ലാബുകളും കോവിഡ് 19 പരിശോധന എല്ലാവര്‍ക്കും സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കണമെന്ന മുന്‍ ഉത്തരവ് സുപ്രീം കോടതി പരിഷ്‌കരിച്ചു. സൗജന്യ പരിശോധന ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്റെ ചെലവ് താങ്ങാനാവില്ലെന്ന് സ്വകാര്യ ലാബുകള്‍ അറിയിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണിത്.ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ പരിശോധനാ സൗകര്യം ആര്‍ക്കൊക്കെ സൗജനമായി ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് സര്‍ക്കാരിന് തീരുമാനിക്കാമെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

കോവിഡ് 19 പരിശോധനയ്ക്ക് ഐസിഎംആര്‍ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള തുക സ്വകാര്യലാബുകള്‍ക്ക് ഈടാക്കാം. 4,500 രൂപയാണ് ഐസിഎംആര്‍ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള തുക. സ്വകാര്യ ലാബുകളും സൗജന്യമായി പരിശോധന നടത്തണമെന്ന സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ റിസര്‍ച്ച് (ഐസിഎംആര്‍) പരമോന്നത കോടതിയില്‍ ഇതുസംബന്ധിച്ച സത്യവാങ്മൂലം സമര്‍പ്പിച്ചിരുന്നു.

പ്രധാനമന്ത്രി ജന്‍ ആരോഗ്യ യോജന (പിഎംജെഎവൈ) യുടെ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍തന്നെ സ്വകാര്യ ലാബുകളിലും കോവിഡ് 19 പരിശോധന സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഐസിഎംആര്‍ സത്യവാങ്മൂലത്തില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. മറ്റേതെങ്കിലും വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്ക് പരിശോധന സൗജന്യമാക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നകാര്യത്തില്‍ ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി. തീരുമാനം സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിക്കുകയും വേണം.

കോവിഡ് 19 പരിശോധന അംഗീകൃത സര്‍ക്കാര്‍ - സ്വകാര്യ ലാബുകളില്‍ സൗജന്യം ആയിരിക്കണമെന്ന് ജസ്റ്റിസുമാരായ അശോക് ഭൂഷണ്‍, എസ് രവീന്ദ്രഭട്ട് എന്നിവര്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി ബഞ്ച് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പുറപ്പെടുവിച്ച ഇടക്കാല ഉത്തരവില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഇതിലെ പ്രായോഗികതയും നടപടിക്രമങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സ്വകാര്യ ലാബുകള്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെ സമീപിച്ചിരുന്നു. സ്വകാര്യ ലാബുകള്‍ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ മനസിലാക്കിയാണ് വിഷയത്തില്‍ ഐസിഎംആര്‍ ഇടപെട്ടത്. സുപ്രീം കോടതിയില്‍ സത്യവാങ്മൂലം സമര്‍പ്പിക്കാമെന്ന ഉറപ്പ് കേന്ദ്രം സ്വകാര്യ ലാബുകളുടെ പ്രതിനിധികള്‍ക്ക് ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് അധികൃതര്‍ നല്‍കിയിരുന്നു.

ഐസിഎംആര്‍ അംഗീകരിച്ച 151 ലാബുകളാണ് നിലവില്‍ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് 19 പരിശോധന നടത്തുന്നത്. സ്വകാര്യ ലാബുകളൊന്നും ഇതുവരെ പരിശോധന തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഏപ്രില്‍ പത്തുവരെയുള്ള 16,564 സാമ്പിളുകളും സര്‍ക്കാര്‍ ലാബുകളിലാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയത്.

Content Highlights: Free corona virus testing only for poor - Says Supreme Court