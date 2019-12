മുംബൈ: ബിജെപി സഖ്യമെന്ന ഭാരം ലഘൂകരിച്ചതോടെ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ സ്വതന്ത്രമായ അന്തരീക്ഷമാണ് നിലവിലുള്ളതെന്ന് ശിവസേന. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ മാത്രമല്ല ബിജെപി ക്യാമ്പില്‍ പോലും സമാനമായ അന്തരീക്ഷമാണ് നിലവിലുള്ളത് എന്നും ശിവസേന പറയുന്നു.

ശിവസേന മുഖപത്രമായ സാമ്‌നയിലൂടെയാണ് ബിജെപിക്ക് നേരെയുള്ള ശിവസേനയുടെ ഒളിയമ്പ്. ശിവസേനയുമായി വീണ്ടും സംസാരിക്കാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങളില്‍ നിന്ന് ബിജെപി വിട്ടുനില്‍ക്കണം. പ്രതിപക്ഷമായി അധികകാലം തുടരാനാവില്ലെന്ന് ഇപ്പോള്‍ തന്നെ നിരവധി ബിജെപി നേതാക്കള്‍ തുറന്നുപറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു.

ബിജെപിയുമായുള്ള സഖ്യം ഉപേക്ഷിച്ചതോടെ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ഒരു സ്വതന്ത്രമായ അന്തരീക്ഷമാണ് നിലവിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ബിജെപി നേതാവ് ഏക്‌നാഥ് ഖഡ്‌സെ പോലും ഇപ്പോള്‍ മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്.- മുഖപ്രസംഗത്തില്‍ പറയുന്നു.

ബിജെപിക്കെതിരെ കടുത്ത വിമര്‍ശനവുമായി ഖഡ്‌സെ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. എന്‍സിപി നേതാവ് ശരദ് പവാറുമായും മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയുമായും അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെ ഖഡ്‌സെയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ഇത് തുടക്കം കുറിച്ചിരുന്നു.

അദ്ദേഹം ശരദ് പവാറിനെ കണ്ടിരുന്നു, മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയും നടത്തി. തനിക്കിപ്പോള്‍ സ്വന്തമായി തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം സധൈര്യം പറഞ്ഞത്. ബിജെപി നേതാവ് പങ്കജ മുണ്ഡെയുടെ അവസ്ഥയും സമാനമാണ്. എല്ലാവര്‍ക്കും ഇപ്പോള്‍ വലിയ ആശ്വാസമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്- ശിവസേന പറയുന്നു.

മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസിനെയും ശിവസേന കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. 'ഫഡ്‌നാവിസിന് ഇപ്പോഴും അധികാരക്കൊതിയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാന്‍ സമയമെടുക്കും.' ഉദ്ധവ് അച്ഛന്‍ ബാല്‍ താക്കറെയ്ക്ക് കോണ്‍ഗ്രസുമായി ചേര്‍ന്ന് സേനയെ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലെത്തിക്കാമെന്ന് വാക്കുനല്‍കിയിരുന്നോ എന്ന് ഫഡനാവിസ് ചോദിച്ചിരുന്നു.

രാം വിലാസ് പാസ്വാന്‍, നിതീഷ് കുമാര്‍ എന്നിവര്‍ നരേന്ദ്രമോദിയെ കടുത്ത ഭാഷയില്‍ വിമര്‍ശിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെന്നും എന്നാല്‍ ഇന്ന് ബിജെപിയുമായി സഖ്യത്തിലാണെന്നുള്ളത് മറക്കരുതെന്നും സേന ബിജെപിയെ ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

മുഖ്യമന്ത്രി പദം പങ്കിടുന്ന കാര്യത്തിലെ തര്‍ക്കങ്ങളെ തുടര്‍ന്നാണ് ശിവസേനയും ബിജെപിയും തമ്മിലുള്ള ദീര്‍ഘകാല സഖ്യത്തില്‍ വിള്ളല്‍ വീഴുന്നത്.

