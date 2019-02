ന്യൂഡല്‍ഹി: ജമ്മു കശ്മീരില്‍ ജോലിചെയ്യുന്ന എല്ലാ പാരാമിലിട്ടറി സേനാംഗങ്ങള്‍ക്കും സൗജന്യ വിമാനയാത്രയ്ക്ക് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതി. പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് സായുധ സേനാംഗങ്ങള്‍ക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ തീരുമാനം. സൈനിക ക്യാമ്പുകളില്‍നിന്ന് അവധിക്ക് മടങ്ങുമ്പോഴും തിരികെ ജോലിയില്‍ പ്രവേശിക്കാനെത്തുമ്പോഴും ഈ ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

സി.ആര്‍.പി.എഫ്. ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പാരാമിലിട്ടറി സേനാംഗങ്ങളും സൗജന്യ വിമാനയാത്രയ്ക്കുള്ള ആനുകൂല്യത്തിന് അര്‍ഹരാണെന്നും കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ മുതല്‍ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും അത് ലഭിക്കുമെന്നും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഡല്‍ഹി-ശ്രീനഗര്‍, ശ്രീനഗര്‍-ഡല്‍ഹി, ജമ്മു-ശ്രീനഗര്‍, ജമ്മു-ഡല്‍ഹി റൂട്ടുകളിലാണ് പാരാമിലിട്ടറി അംഗങ്ങള്‍ക്ക് സൗജന്യ വിമാനയാത്രയ്ക്ക് അര്‍ഹതയുള്ളത്. ഈ റൂട്ടുകളില്‍ നേരത്തെ എയര്‍ കൊറിയര്‍ സര്‍വ്വീസ് സൗജന്യമായിരുന്നു. ജവാന്മാരടക്കമുള്ള ഏഴുലക്ഷത്തിലേറേ പേര്‍ക്ക് പുതിയ തീരുമാനം ഉപകാരപ്രദമാകും. ആവശ്യമെങ്കില്‍ വ്യോമസേനയുടെ സഹായം തേടാമെന്നും കേന്ദ്രആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു.

പുല്‍വാമയില്‍ സി.ആര്‍.പി.എഫ്. വാഹനവ്യൂഹത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ 40 ജവാന്മാര്‍ വീരമൃത്യു വരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് സായുധ സേനാംഗങ്ങളുടെ യാത്രയില്‍ കൂടുതല്‍ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നടപടി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും വിമാനയാത്ര സൗജന്യമാക്കാനുള്ള നീക്കം.

