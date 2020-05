ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് അപ്‌ഡേഷനുകള്‍ക്കായി നിങ്ങളുടെ ഫോണുകളില്‍ ഏതെങ്കിലും ആപ്പുകള്‍ ഡൗണ്‍ലോണ്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ജാഗ്രത വേണമെന്ന് സിബിഐ. ഇതുവഴി പണം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും സിബിഐ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു.

ഇതുസംബന്ധിച്ച എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങള്‍ക്കും സിബിഐ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. കൊറോണവൈറസ് അപ്‌ഡേറ്റുകള്‍ എന്ന രീതിയിലാണ് ഇത്തരം തട്ടിപ്പ് ആപ്പുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. ഇത്തരം ആപ്പുകള്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് അല്ലെങ്കില്‍ ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡ് നമ്പറുകള്‍ പോലുള്ള പണമിടപാട് സംബന്ധിച്ച ഡാറ്റകള്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണുകളില്‍ നിന്ന് കവരുകയും പണം തട്ടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയുള്ള ആപ്പ് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും സിബിഐ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇന്‍ര്‍പോളില്‍ നിന്നാണ് സിബിഐക്ക് ഒരു അപ്ലിക്കേഷന്‍ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചത്. കോവിഡ്19 അനുബന്ധ ഉള്ളടക്കം ആകര്‍ഷണമാക്കി എസ്.എം.എസ് അയച്ചാണ് ഈ ആപ്പ് ആളുകളെക്കൊണ്ട് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. ഫിഷിങ് കാമ്പയിന്‍ തന്ത്രങ്ങളും സംഘപ്പിക്കുന്നു. ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് വിവരങ്ങള്‍ പോലോത്ത സാമ്പത്തി ഡാറ്റകളാണ് ഈ ആപ്പ് പ്രധാനമായും കവരുന്നതെന്ന് സിബിഐ പറയുന്നു.

Content Highlights: Fraud alert-CBI warns of Covid apps that can steal your money