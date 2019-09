ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയ്ക്കുള്ള ആദ്യ റഫേല്‍ യുദ്ധവിമാനം സെപ്റ്റംബര്‍ 19ന് ഫ്രാന്‍സ് കൈമാറും. അധികൃതരെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയമാധ്യമങ്ങളാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

റഫേല്‍ യുദ്ധവിമാനം ഔദ്യോഗികമായി വ്യോമസേനയുടെ ഭാഗമാകുന്ന ചടങ്ങ് ഫ്രാന്‍സിലെ മെരിഞ്യാക്കിലാകും നടക്കുക. പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്, വ്യോമസേനാമേധാവി ബി എസ് ധനോവ തുടങ്ങിയവര്‍ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കാനായി പോകുമെന്നാണ് സൂചന.

നാല് യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന റഫേല്‍ യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ ആദ്യബാച്ച് അടുത്ത ഏപ്രില്‍-മേയ് മാസങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യയിലേക്കെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 36 യുദ്ധവിമാനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ ഫ്രാന്‍സില്‍നിന്ന് വാങ്ങുന്നത്.

content highlights: france will hand over first rafale jet to inida on september 19