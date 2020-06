ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് വെല്ലുവിളികള്‍ക്കിടയിലും റഫാല്‍ യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍ യഥാസമയം ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയ്ക്ക് കൈമാറുമെന്ന് ഫ്രാന്‍സ് അറിയിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച ഒരു ഫോണ്‍ സംഭാഷണത്തിനിടയിലാണ് പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്ങിനെ ഫ്രഞ്ച് പ്രതിരോധമന്ത്രി ഫ്‌ളോറന്‍സ് പാര്‍ലി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. കോവിഡ് വെല്ലുവിളികള്‍ക്കിടയിലും റഫാല്‍ വിമാനം യഥാസമയം വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് ഫ്രാന്‍സ് ഉറപ്പ് നല്‍കിയെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു.

ജൂലൈ അവസാനത്തോടെ ഫ്രാന്‍സില്‍ നിന്ന് നാല് റഫാല്‍ വിമാനങ്ങളുടെ ആദ്യ ബാച്ച് വ്യോമസേനയ്ക്ക് ലഭിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. മെയ് മാസത്തില്‍ ഇവ ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്നതായിരുന്നുവെങ്കിലും കോവിഡ് കാരണം വൈകുകയായിരുന്നു. വൈറസ് വ്യാപനം തടയാന്‍ ഫ്രാന്‍സ് പ്രഖ്യാപിച്ച അടച്ചിടല്‍ നടപടികളെ തുടര്‍ന്ന് വിമാന നിര്‍മാതാക്കളായ ഡസ്സോള്‍ട്ട് ഏവിയേഷന്‍ നിര്‍മാണം താല്‍ക്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവെയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

ഫ്രാന്‍സില്‍ നിന്ന് 36 റഫാല്‍ ജെറ്റുകള്‍ വാങ്ങാനുള്ള 59,000 കോടി രൂപയുടെ ഇടപാട് 2016 സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഇന്ത്യ ഒപ്പിട്ടത്. ഇതനുസരിച്ച് ആദ്യ ബാച്ചിലെ നാലെണ്ണം ഉള്‍പ്പെടെ ആദ്യത്തെ 18 ജെറ്റുകള്‍ 2021 ഫെബ്രുവരിയില്‍ വ്യോമസേനയ്ക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. ബാക്കിയുള്ളവ 2022 ഏപ്രില്‍-മെയ് മാസങ്ങളില്‍ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

