മോസ്‌കോ: റഷ്യക്കും ക്രിമിയക്കുമിടയില്‍ രണ്ട് ഇന്ധനക്കപ്പലുകള്‍ക്ക് തീപിടിച്ച് 14 പേര്‍ മരിച്ചു. അഞ്ച് പേരെ കാണാതായി. 12 പേരെ ഇതുവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായി റഷ്യന്‍ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ ടാസ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു. 15 ഇന്ത്യക്കാരടക്കം 31 ജീവനക്കാരായിരുന്നു ടാന്‍സാനിയയില്‍ നിന്നുള്ള രണ്ടു കപ്പലിലുമായി ഉണ്ടായിരുന്നത്.

റഷ്യയുടെ സമുദ്രാതിര്‍ത്തിക്കുള്ളില്‍ കെര്‍ച് സ്‌ട്രെയിറ്റിൽ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് കപ്പലുകള്‍ക്ക് തീപിടിച്ചത്. കപ്പലുകളില്‍ ഒന്ന് എല്‍.എന്‍.ജി കാരിയറും രണ്ടാമത്തേത് ടാങ്കറുമാണ്. കടലില്‍ വെച്ച് ഇന്ധനം ഒരു കപ്പലില്‍ നിന്ന് മറ്റേതിലേക്ക് നിറക്കുന്നതിനിടെ തീപിടിത്തമുണ്ടാകുകയായിരുന്നു. ഒരു കപ്പലില്‍ നിന്നും പൊട്ടിത്തെറിയോടെ തീ അടുത്ത കപ്പലിലേക്ക് പടര്‍ന്നു.

കാന്‍ഡി എന്ന കപ്പലില്‍ എട്ട് ഇന്ത്യക്കാരും ഒമ്പത് തുര്‍ക്കികളുമായി 17 പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. മാസ്‌ട്രോ എന്ന കപ്പലില്‍ ഏഴ് ഇന്ത്യക്കാരും ഏഴ് തുര്‍ക്കികളും ഒരു ലിബിയക്കാരനുമായി 14 പേരും ഉണ്ടായിരുന്നു. സംഭവ സ്ഥലത്തേക്ക് രക്ഷാസേന ടഗ്ഗില്‍ യാത്ര തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും റഷ്യന്‍ മാരിടൈം ഏജന്‍സി വക്താവ് പറഞ്ഞു.

കത്തുന്ന കപ്പലില്‍ നിന്ന് ചിലര്‍ കടലിലേക്ക് ചാടി, ഇവരില്‍ 12 പേരെയാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. പരിക്കേറ്റവരെ തീരത്തെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന് മോശം കാലാവസ്ഥ തടസമാകുന്നുണ്ട്.

Content highlights: Fourteen people were killed and five were missing off Russia-annexed Crimea in the Black Sea