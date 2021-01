അഹമ്മദാബാദ്: ജനിതക മാറ്റം വന്ന കൊറോണ വൈറസ് ബാധ രാജ്യത്ത് നാല് പേര്‍ക്ക് കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ബ്രിട്ടണില്‍ നിന്ന് ഗുജറാത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയവര്‍ക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

ബ്രിട്ടണില്‍ നിന്ന് ഗുജറാത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ 15 പേര്‍ക്ക് കൂടി അഹമ്മദാബാദില്‍ നടന്ന പരിശോധനയില്‍ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ വൈറസ് ബാധയാണോ ഇതെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാനായി ഇവരുടെ സാംപിളുകള്‍ പൂനെ വൈറോളജി ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് അയച്ചു. ഫലം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

പുതിയ നാല് കേസുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ 33 പേര്‍ക്കാണ് ജനതികമാറ്റം സംഭവിച്ച കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

