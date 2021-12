ശ്രീനഗര്‍: കശ്മീരില്‍ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഏറ്റുമുട്ടലുകളില്‍ നാല് തീവ്രവാദികള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ശനിയാഴ്ചയാണ് സംഭവം. പുല്‍വാമ ജില്ലയിലും ഷോപ്പിയാനിലുമായാണ് ഏറ്റുമുട്ടലുകള്‍ നടന്നത്.

ഷോപ്പിയാനില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട ഭീകരര്‍ ലഷ്‌കര്‍-ഇ-തൊയ്ബ (എല്‍ഇടി) അംഗങ്ങളാണെന്നും പുല്‍വാമയില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടവരെ ഇതുവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും ജമ്മു കശ്മീര്‍ പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഷോപ്പിയാനിലെ ബ്രാരിപോറ സ്വദേശി സജാദ് അഹമ്മദ് ചാക്ക്, പുല്‍വാമയിലെ അച്ചന്‍ലിറ്റര്‍ സ്വദേശി രാജാ ബാസിത് യാക്കൂബ് എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

രണ്ട് തീവ്രവാദികളും നിരോധിത തീവ്രവാദ സംഘടനയായ ലഷ്‌കര്‍-ഇ-തൊയ്ബയുമായി ബന്ധമുള്ളവരും നിരവധി തീവ്രവാദ കേസുകളില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടവരുമാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. യുവാക്കളെ തീവ്രവാദ സംഘടനകളിലേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കുന്നതിലും റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിലും അഹമ്മദ് ചാക്ക് പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നതായും പോലീസ് അറിയിച്ചു. രണ്ട് എകെ സീരീസ് റൈഫിളുകളും തിരകളും ഉപ്പെടെയുള്ള ആയുധങ്ങളും വെടിക്കോപ്പുകളും ഭീകരരില്‍ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്തതായും പോലീസ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

പുല്‍വാമ ജില്ലയിലെ ത്രാല്‍ പ്രദേശത്തെ ഹര്‍ദുമിറിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റുമുട്ടല്‍ നടന്നത്. ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട രണ്ട് തീവ്രവാദിളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇവരെ തിരിച്ചറിയാനും ഏത് സംഘടനയില്‍പ്പെട്ടവരാണെന്ന് കണ്ടെത്താനുമുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ നടന്നുവരികയാണെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.

