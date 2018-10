ചണ്ഡീഗഡ്: പഞ്ചാബിലെ ജലന്ധറില്‍ തീവ്രവാദ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന മൂന്ന് എഞ്ചിനീയറിങ് വിദ്യാര്‍ഥികളെ ആയുധങ്ങളുമായി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ജലന്ധറിനടുത്ത് ഷാപൂരിലെ എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജ് ഹോസ്റ്റലില്‍ നിന്നാണ് ഇവര്‍ പിടിയിലായതെന്ന് പഞ്ചാബ് പോലീസ് മേധാവി സുരേഷ് അറോറ അറിയിച്ചു.

പിടിയിലായ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് അന്‍സാര്‍ ഗസ്വത് ഉല്‍ ഹിന്ദ്, ജയ്‌ഷെ മുഹമ്മദ് എന്നീ തീവ്രവാദ സംഘടനകളുമായി ബന്ധമുള്ളതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു. പഞ്ചാബ്, കശ്മീര്‍ പോലീസ് സേനകളുടെ സംയുക്ത നീക്കത്തിലാണ് ഇവര്‍ പിടിയിലായത്.

In joint operation Punjab Police and J&K police picked up four students linked to AGH/JeM from Jalandhar,Punjab.Arms,ammunition & explosives recovered.

The module handler picked up by J&K Police is being questioned.